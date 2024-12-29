AK談3鏡仔入選百大型男 明白姜濤籲收手用意：望fans適可而止

AK(江𤒹生)昨日(28日) 出席ONEPIECE卡牌對戰冠軍錦標賽，擔任頒獎嘉賓，並分享抽卡的興奮與失落，又自爆最貴一張收藏卡牌值五位數，並指見過一張比賽卡升值至七位數字：「所以係值得投資㗎！有啲卡係一層樓首期嘅價錢嚟㗎！」他笑言要專注演藝事業，努力嫌錢，入手買專屬比賽卡收藏。他透露現正如火如荼籌備新歌，希望能農曆新年後推出。

帶齊珍藏現身的AK，坦言即場已入貨，許願能抽中God Pack(神包)，當晚更開live集氣開箱，肉緊興奮但表現仍算克制。他早前也試過開箱live，直言事前掙扎良久，擔心控制不到情緒會爆粗，「大家都明，好容易開到啲唔好嘅嘢㗎嘛！開到唔好或重複嘅嘢個人會好𤷪𤺧。」他表示自小已開始儲卡牌，但只放在鞋盒，試過搬家時當垃圾棄掉，現時每月他約四位數字買卡，寶物庫已收藏了逾20張經鑑定的卡牌，不時拿出來欣賞。

打入 「百大型男」23名的巧合

AK與姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)齊齊打入今年TCcandler「百大型男」選舉，AK排23位，亦是其《全民造星》參賽編號。他連聲謂：「多謝多謝！呢個真係虛名……我知道fans好熱烈地參與促成呢個結果，希望大家玩得開心，多謝大家！」

對於姜濤在社交平台呼籲fans別再選他，並指「每次這種排名讓我尷尬的要命」AK表示明白姜濤用意，「始終呢個會浪費fans好多私人時間、心機，我覺得阿姜係想佢哋有空餘時間或金錢嘅時候，可以做更加有意義嘅事情。」接著認真表示，明白fans的行為都是出於愛，但希望大家保持理性，「雖然fans為我哋做乜嘢都好，我哋都好appreciate，但有時希望大家量力而為，適可而止。」