AK首套電影延至11月中開畫 自爆拍宣傳照硬晒軚

《忽然心動》首款海報展示出八位演員配搭組成的四對戀人，展開四個故事貫穿整套電影。《忽然心動》是Anson Kong首部演出的電影，AK笑言今次大家會未見過一個這麼怕羞的AK，並說：「我除了電視劇《打天下》外，這次是第一次和女主角做一個情侶角色，我一開始是非常怕羞，因為未試過和女仔很close的拍攝，拍宣傳照時也硬軚，大家看到應該會覺得這樣的AK很新鮮！」千語表示雖然與AK第一次合作，但大家年紀相近，溝通上完全沒隔膜，她表示：「我們年紀差不多，雖然AK拍戲的經驗好像不多，但我覺得他演戲學得很快和很聰明，溝通上其實他都很快可以接收到。」栢天男笑言八位演員每一位都好fresh又young又年輕，電影一定能帶給觀眾新鮮的愛情觀，他在戲中跟飾演千金小姐的蘇皓兒被撮合成一對，她就指這套愛情喜劇會帶出香港很地道和年青人不同的愛情觀，亦都有很多很搞笑貼地的場景。

靚湯一腳踏十船

《忽然心動》也是湯洛文的第一部演出電影，第一次就要做一個為慳時間找真命天子而每次都一腳踏十船的女仔，笑言這個角色故事很特別，靚湯稱：「我是沒有做過這種角色，這個角色在數學方面我相信是非常之好，因為可以同時間有十個男朋友！」而馬志威在戲中也是一腳踏兩船的角色，笑言靚湯的角色比自己厲害，更笑言能一腳踏多船的人都是「非常厲害的時間和空間管理大師」。