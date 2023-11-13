熱門搜尋:
深水埗錶行劫殺案 天氣 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-13 12:10:58

AK 見證Tank向方方求婚 霸氣回應與麻利同行︰同邊個做朋友有我自由

分享：

AK到日本見證好友婚禮，同行有曾傳緋聞的麻利。

MIRRORAK(𤒹)近日與多位好友到日本旅遊，此行更是他的好朋友Tank(梁德忠)向女友方芷欣（方方的求婚之旅。Tank希望與方方的珍貴時刻可以有多位好友一同見證，所以今次旅程一行10人，非常熱鬧。

Tank上載照片宣布向方方求婚之後，AK亦上載一條眼濕濕影片，他對鏡頭說到︰「結婚喇！好嘢！阿哥阿嫂喇！搞幾耐呀呢壇嘢，終於搞掂，慶功，食牛雜。惟fans對同行的商台前DJ麻利有意見，並再次討論AK與麻利的緋聞，其中有人留言說︰「會唔會個個都一對，老闆仍然單身」，再有另一人回應謂：「佢點會係單身吖，嗰個人咪同行一齊喺相入面

Ad Block

AK與Tank是好兄弟，對方求婚成功後，AK送上肉咀。

AK眼泛淚光。

AK︰我哋感情好好有咩問題

AK向來「有嗰句講嗰句」，他回應說︰「同行就叫拍拖咩，tank求婚，佢想佢身邊愛嘅人出席有咩問題，我同邊個做朋友亦有我自由，我做藝人唔代表你哋可以干預我嘅交友圈子，唔好自己覺得咩加個故事就當係。其後他再寫道︰「由頭到尾都係你哋自己幻想，然後仲要攻擊我朋友，我已經唔出聲，Yes我哋係以family相稱，代表我哋感情好好，有咩問題。」

AK因為大家誤解他與麻利的感情，再勞氣說：「我忍咗好耐一直唔出聲，唔該大家唔好咁無聊，男女之間一定只係得愛情咩，你哋要點諗我無所謂，因為點講都有人會唔明，但我只係過自己想過嘅生活，同我嘅朋友一齊經歷每一個人生重要嘅moment.

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受