AK 見證Tank向方方求婚 霸氣回應與麻利同行︰同邊個做朋友有我自由

MIRROR的AK(江𤒹生)近日與多位好友到日本旅遊，此行更是他的好朋友Tank(梁德忠)向女友方芷欣（方方）的求婚之旅。Tank希望與方方的珍貴時刻可以有多位好友一同見證，所以今次旅程一行10人，非常熱鬧。 Tank上載照片宣布向方方求婚之後，AK亦上載一條眼濕濕影片，他對鏡頭說到︰「結婚喇！好嘢！阿哥阿嫂喇！搞幾耐呀呢壇嘢，終於搞掂，慶功，食牛雜。」惟fans對同行的商台前DJ麻利有意見，並再次討論AK與麻利的緋聞，其中有人留言說︰「會唔會個個都一對，老闆仍然單身」，再有另一人回應謂：「佢點會係單身吖，嗰個人咪同行一齊喺相入面」

AK︰ 我哋感情好好有咩問題 AK向來「有嗰句講嗰句」，他回應說︰「同行就叫拍拖咩，tank求婚，佢想佢身邊愛嘅人出席有咩問題，我同邊個做朋友亦有我自由，我做藝人唔代表你哋可以干預我嘅交友圈子，唔好自己覺得咩加個故事就當係。」其後他再寫道︰「由頭到尾都係你哋自己幻想，然後仲要攻擊我朋友，我已經唔出聲，Yes我哋係以family相稱，代表我哋感情好好，有咩問題。」 AK因為大家誤解他與麻利的感情，再勞氣說：「我忍咗好耐一直唔出聲，唔該大家唔好咁無聊，男女之間一定只係得愛情咩，你哋要點諗我無所謂，因為點講都有人會唔明，但我只係過自己想過嘅生活，同我嘅朋友一齊經歷每一個人生重要嘅moment.」