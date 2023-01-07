Alan Walker音樂會｜DJ Hello Kitty打頭陣 MIRROR壓軸跳唱《Darkside》

Alan Walker來香港開騷。(陳奕釗攝)

國際頂尖電音DJ兼音樂人Alan Walker今晚(6日)在亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》音樂會，邀請了MIRROR及DJ Hello Kitty擔任嘉賓。

因為MIRROR擔任表演嘉賓，事前有不少鏡粉呼籲未到MIRROR出場時，切勿舉起MIRROR的燈牌，避免成國際笑話，而大批鏡粉在開場前於場館外舉起各成員的燈牌大合照，而開騷之後亦未見有人舉起燈牌，反而舉起手機的電筒令現場變成燈海。

DJ Hello Kitty先登場 演唱會於8時30分開始，由DJ Hello Kitty打頭陣打碟，並跟大家打招呼，全場high爆，其後Alan Walker登場，他向在場觀眾打招呼，並著大家識唱的跟住唱及舉高雙手。之後他為大家帶來多首歌曲，包括《Alone》、《Get Down》、《Different World》，《Tired》等等。