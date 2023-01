Alan Walker音樂會｜DJ Hello Kitty打頭陣 MIRROR壓軸跳唱《Darkside》

國際頂尖電音DJ兼音樂人Alan Walker今晚(6日)在亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》音樂會,邀請了MIRROR及DJ Hello Kitty擔任嘉賓。 因為MIRROR擔任表演嘉賓,事前有不少鏡粉呼籲未到MIRROR出場時,切勿舉起MIRROR的燈牌,避免成國際笑話,而大批鏡粉在開場前於場館外舉起各成員的燈牌大合照,而開騷之後亦未見有人舉起燈牌,反而舉起手機的電筒令現場變成燈海。

演唱會於8時30分開始,由DJ Hello Kitty打頭陣打碟,並跟大家打招呼,全場high爆,其後Alan Walker登場,他向在場觀眾打招呼,並著大家識唱的跟住唱及舉高雙手。之後他為大家帶來多首歌曲,包括《Alone》、《Get Down》、《Different World》,《Tired》等等。

Hello Kitty先登場

MIRROR壓軸登場

來到尾聲部份,MIRROR十一子登場跳唱《Darkside》,把現場氣氛推至高峰,Alan Walker不時高呼「Make some noise!」及著大家起身,AK亦不時用英語叫在場觀眾舉起雙手及說「Make some noise to Alan Walker!」之後MIRROR與Alan Walker及現場觀眾大合照,最後Alan Walker以《Faded》為今次演出作結。