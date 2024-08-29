Alton@MIRROR回應「私追」帖文 不滿有人為影相影響團隊工作

MIRROR成員王智德(Alton)日前在社交平台發文，內容疑與「私追」粉絲有關，更明言︰「你而家影響我(同團隊)做嘢呀！」他的帖文隨即引來網民討論，但有粉絲留言指Alton曾為私追fans的行為生氣過。今日他再度在社交平台發文，內容提及為何自己當日如此激動發文。

連演員休息都影 Alton表示他討厭的不是「私追」身份，而是某些行為。他說︰「有一次外景，有人就揸住支大炮係咁喺度影，一開頭有工作人員勸阻，然後收埋咗一陣隔冇耐又拎出嚟，週而復始。最大嘅問題係影響演員休息(呢一點唔多解釋，相信冇乜人接受到每分每秒可以俾個鏡頭影住，紀錄片除外。)」 他續說︰「跟住呢，企到咁埋Roll機又會影到佢(哋)，同事們將啲架生左搬右搬已經好辛苦，仲要浪費人力時間過嚟請佢(哋)離開，轉個頭又返返嚟，最慘係我哋追緊日落。另外一個問題，返到去條片點樣剪？一個鏡頭望落去見到有啲戴帽戴口罩拎住相機以為自己透明嘅人，會唔會突兀先。」

互相尊重好重要 他又指如對方是有禮貌，識尊重的話也會傾下偈。他說︰「有人就係睇準你唔敢出聲，越嚟越肆無忌憚，始終佢哋抱住『只想拎到自己想要嘅嘢』嘅心態，耍無賴好容易。私唔私追都唔係重點，你有禮貌、識互相尊重嘅話，行過路過 chill 下傾下偈，其實我會好開心(喺街度撞過我嘅人應該知)。」 發聲只希望大家了解 他指上一則帖文引來一些風波，但有感事件需要重視，他寫道︰「開得聲就衡量過，只不過我更相信件事係要正視，畢竟面對呢個問題嘅係團隊同大家，唔只係我。呢個年代咁多渠道表達自己，不如講吓個真實情況俾大家聽，俾大家了解多啲。」他續說︰「唔好再俾無知控制。我只係一個小薯，盡人事表達， 盲目包容係解決唔到問題，諗下自己可以做啲乜，其實有時候講嚟都係過我自己，講完個世界未必會即刻變，但至少叫自己講過，之後就莫強求，不再回應。加油啦。」