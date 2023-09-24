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娛樂
2023-09-24 18:50:36

Alton@MIRROR後援會宣布解散 admin稱難抵網路攻擊

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Alton王智德早前出席蛋白粉為他舉行的生日會。

MIRROR的王智德(Alton)早前生日獲得蛋白粉(其粉絲暱稱)舉行盛大生日會，尖沙咀一商場內舉行展覽會，並把Alton多張圖片以漫畫風展示出來。Alton更有現身活動，跟在場fans一齊影大合照及切蛋糕，非常開心。不過，生日應援才完結數天，今日後援會的Admin team宣布因「每日面對著無休止的嘲弄、背叛、抹黑甚至攻擊」，「Admin Team已無法繼續承受此等精神折磨」，所以決定解散，並呼籲有意重組admin team的團隊於927日或之前報名。

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Alton的後援會admin team宣布解散。

面對著無休止的嘲弄

Admin Team稱「組建初衷是為了貢獻自己的力量去協助Alton得到最大的支持，以及集合有熱情有才能的蛋白粉一起去處理繁重的應援工作。」並稱他們每次都盡力去檢討及改善，但換來只有更多的謾罵，任何方法都只是徒勞無功。他們稱自8月初至今，「每日面對著無休止的嘲弄、背叛、抹黑甚至攻擊，但仍在此巨大的壓力下，強忍心中的難過，去完成生日應援這個重大任務。」目的只是不想Alton及慈善服務對象失望。

完成9月30日活動正式解散

不過，因應援接近尾聲，admin team認為「最近發生的種種，已經為團隊各成員帶來無法修復的傷害，身心受創，更影響到正職、家人及身邊朋友。為了團隊成員的精神健康、Alton的未來發展、蛋白粉圈的風氣，團隊只能懷著沉重的心情，在此正式向蛋白粉宣佈：Alton Wong International Fan Club - Admin Team將於2023930日完成最後一個生日慈善項目後正式解散，AWIFC亦會相應停止營運。希望我們的離去，可以讓蛋白粉軍團恢復昔日的和平氣氛，討論的重點亦可以回到Alton身上。

Alton的admin貼出告示。

留言區反應兩極

他們除了簡單交代會務安排，在帖文最後一段寫道︰「早前大家對Admin Team的理性及非理性批評，團隊已全數接收。但抱歉實在有口難言，我們未能作出回應。此刻，事情已到了臨界點，從今天起團隊只會專注處理餘下的會務，請大家不要再浪費時間及精力在團隊身上，祝福大家日後安好。感謝各位蛋白粉過往對AWIFC的支持及諒解。再見，不再見。」有網民留言對admin team的付出表達謝意，然而更多的是批評。

去年，MIRROR另一成員呂爵安(Edan)亦因為有「爵屎」(Edan粉絲暱稱)不信任負責管理歌迷會的4admin，於是引來爭議，有一班自稱是「一群極愛爵安的爵屎」向MakerVille發出公開信，表示對4admin未能信任，認為MakerVille若仍交由他們管理，形容此舉是「荒謬絕倫」。

 

 

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