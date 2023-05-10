MIRROR成員王智德(Alton)去年主持的《勁騎26》獲得不少好評，其中一集就播出Alton協助「浪浪送行者」處理動物屍體的情況。事後「浪浪送行者」在網上出文答謝Alton的舉動，並稱「平時會怕污槽嘅Alton，去到求助現場時候係完全可以克服到佢心理障礙，而且仲主動落埋好多蟲嘅河幫手。」
不過，近日網上流出一段疑似該團體負責人夫婦的對話，並配上Alton處理動物屍體的節目片段，夫婦二人全程嘲笑某人處理屍體時非常騰雞，更表示當時故意令對方用最困難的方式取出動物死屍。片中男聲說︰「我哋拎咗隻狗上會所呀嘛，我俾把鉸剪佢，拆開佢呀。嘩！佢老X驚到呀！直情將隻腳離隻狗三尺遠，跟住將個身烏前，鬨埋去剪索帶拎出嚟。跟住我其實唔教佢，我冇直接叫佢剪爛個袋，我要佢慢慢拎返出嚟。哈哈哈哈！」
Alton直言怕污糟
該把男聲指對方很害怕，但又要夾硬谷眼淚︰「佢真係格硬谷出嚟啲眼淚，好X流。」提到倒漂白水為屍體沖洗時，片中的男聲說︰「佢驚啲漂白水好熔岩咁，你都係踩吓漂白水有屍蟲啫，你行幾行已經冇嘢㗎啦。嘩，佢擘到大字馬，又要烏前拉筋咁樣倒落去。」他又指這名人士非常污糟，「最搞笑真係，佢根本就覺得好污糟、好X驚。跟住最大反差係咩呢，我踎咗喺隻狗隔離噴水，好X近距離。」
由於畫面不停重復Alton在節目中處理屍體時的表現，有網民坦言容易令人對號入座，不少網民認為他們對初次協助處理動物屍體的義工極不尊重。翻看該集內容，從未處理過狗屍的Alton在鏡頭前沒有掩飾自己對屍臭味的厭惡，亦對處理工序表示茫然，當他得知要親手幫狗屍體轉身時，亦大感驚訝，並在節目中直言自己很怕污糟。