MIRROR成員王智德(Alton)去年主持的《勁騎26》獲得不少好評，其中一集就播出Alton協助「浪浪送行者」處理動物屍體的情況。事後「浪浪送行者」在網上出文答謝Alton的舉動，並稱「平時會怕污槽嘅Alton，去到求助現場時候係完全可以克服到佢心理障礙，而且仲主動落埋好多蟲嘅河幫手。」

不過，近日網上流出一段疑似該團體負責人夫婦的對話，並配上Alton處理動物屍體的節目片段，夫婦二人全程嘲笑某人處理屍體時非常騰雞，更表示當時故意令對方用最困難的方式取出動物死屍。片中男聲說︰「我哋拎咗隻狗上會所呀嘛，我俾把鉸剪佢，拆開佢呀。嘩！佢老X驚到呀！直情將隻腳離隻狗三尺遠，跟住將個身烏前，鬨埋去剪索帶拎出嚟。跟住我其實唔教佢，我冇直接叫佢剪爛個袋，我要佢慢慢拎返出嚟。哈哈哈哈！」