MIRROR成員王智德(Alton)去年拍攝ViuTV節目《勁騎26》時，幫手協助處理動物屍體。沒料到，近日網上流出一段男女錄音對話，並指錄音中的男友便是當日有份參與拍攝節目的浪浪送行者義工阿峰及其妻Sammi。對話內容都是嘲笑Alton當日處理屍體的表現，男聲更表示當時特登戲弄Alton，令他用了一個更難的方式去處理，讓對方難堪，又嘲笑對方怕骯髒。網民認為Alton從未處理過動物屍體，加上他為人愛乾淨，因此表現騰雞是可了解，不明為何阿峰及Sammi要這樣笑他。

承認錄音內容

其後峰的太太Sammi在專頁回應，承認對話內容，但內容並不是事實的全部。她指流出的對話是2022年1月7日至8日在他們組織群組的錄音，但去到拍攝另一天，即同年1月10日，Alton的表現令義工團非常感動，坦言對Alton改觀。對於他們嘲笑Alton喊唔出，Sammi稱在1月10日之後，翻看了《全民造星》的片段，以及Alton在YouTube 上曾經分享過與其他MIRROR成員打機片段、演唱會片段之後，才了解到當日Alton不是扮喊，而是強忍眼淚。

已向Alton道歉

她指當日在群組內有4個人，但其中一人的自身行為不好，及後被揭發後離隊，對方繼而公開了部份錄音內容，她說︰「至於點解造謠者只係講1月8日而唔講我1月10日講過既野，我相信，有眼晴都知道發生緊咩事。」Sammi回應事件之後，有網民質疑就算不認識Alton也不應該作弄對方，而她在回應網民提問時，表示已私下向Alton道歉。