Anson Lo新歌《永順街39號》 MV分享小學荳芽夢

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今年推出過第三首派台歌《永順街39號》，風格一轉，帶來慢板情歌，由黃偉文（Wyman）填詞，是繼《不可愛教主》後，Anson Lo再次找來陳漢娜（Hana）為他的MV擔任女主角扮演情侶，雖然甜蜜畫面升級，但當中卻是一個分手故事。

小學地址作歌名

永順街39號是Anson Lo就讀的小學地址，用上這個地址做歌名，全因為他的初戀發生在小六。這是一首很Personal的作品，Anson Lo希望透過歌曲分享這段Puppy Love，也罕有地表達他對愛情的遺憾與初衷。「講愛情，大家都可以relate到，因為大家都會有愛戀嘅經歷，唔一定係相戀，亦可以係暗戀，但不論係點樣嘅經歷，會有好或壞嘅遺憾，都會係非常刻骨銘心，即使相隔多年後，依然唔會忘記。」Anson Lo在灌錄這歌時，腦海裡不斷出現與初戀情人一起的畫面。

被狗拍檔不停舔

Anson Lo二度邀得Hana合作拍MV，上一次是一個女追男的小故事，今次則來個劇情大逆轉，變成Hana狠飛教主！Anson Lo：「今次係特登想搵返Hana，因為感覺似係《不可愛教主》第二個時空之下嘅戀愛故事。」今次《永順街39號》MV的故事講述Hana是Anson Lo的初戀情人，但女方提出分手後，男方要決定負責養他們曾經一同養的小狗仔。「我最後決定都係養嘅，因為照顧隻狗仔嘅劇情，代表我雖然冇咗呢個情人，但佢永遠會留喺我心底裡面，仍然擁有呢段回憶，會好珍惜呢段回憶。」跟小朋友或動物合作演戲，向來是高難度挑戰，今次Anson Lo遇上貴婦狗忌廉，當中有不少互動場口，乖口的忌廉，就連Anson Lo都大讚他得意：「忌廉比我想像中合作，其實好多狗仔怕生保，但佢任摸唔嬲，想同佢Kiss佢又肯。拍攝時只係第一次見佢，已經好叻仔，而且一直都相處得好地地，但唔知點解，有一個場口係講我見到佢不停舔我時，我想摸返佢，有比較Close嘅互動，去表達我開始接受佢，但一Roll機，我遞隻手埋去，佢就突然退後，又或者突然有好震驚嘅反應，冇跟劇本而逃避我，我完全唔知點解，不過佢盡咗力喇！」