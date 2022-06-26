Anson Lo生日｜7.7全港免費坐尖沙咀至中環來回天星小輪

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）下月7日迎來27歲生日。自天星小輪傳出經營有問題的時候，神徒希望教主生日可打救天星小輪，果然，今日傳來好消息：Anson Lo盧瀚霆國際後援會將聯同天星小輪為全港市民帶來「慈善生日月」第二擊，當日大家可以免費乘坐尖沙咀至中環來回天星小輪。

尖沙咀及中環變身「教主碼頭」 去年教主生日時，「神徒」鋪天蓋地的大型應援，令尖沙咀碼頭變成猶如「教主碼頭」一樣。為了延續這項盛事，今年盧瀚霆國際後援會由6月27日開始，將尖沙咀碼頭外牆換上「Anson Lo & Sontos Giving Day」的主題。與此同時，在他生日當天(7月7日)，全港市民更可免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。於7月2日至7月10日期間，尖沙咀碼頭及中環7號碼頭將打造成「教主碼頭」，碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題佈置、「免費乘搭尖沙咀ßà中環」和「HAPPY BIRTHDAY」字句等，一同與市民分享這份喜悅，意義非凡。

Pop-Up Store 善款捐 10 間慈善機構 歌迷會希望藉住教主生日，透過今次「免費乘搭」活動為全港市民送上最地道、最貼地的一份禮物，在疫情下發放正能量，與大眾同舟共濟。為了回饋社會，當中6月27至7月10日於旺角朗豪坊舉辦的「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」，其中一項周邊產品亦是與天星小輪有關，而整個Pop-Up Store的收入扣除成本後，將全數捐予10間本地機構，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、「拯救貓狗協會」、「阿棍屋」、「大樹下」、「Paws UnitedCharity」、「綠領行動」、「長春社」及「環保觸覺」。