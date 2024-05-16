Anson Lo盧瀚霆多次被指厚妝 皮膚白屬遺傳曾稱會反思妝容

盧覓雪指Anson Lo厚妝，教主在IG story連環出po疑似回應。

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)在IG story連出多個動態，被指是反駁盧覓雪日前在《在晴朗的一天出發》跟阮子健討論日本牛郎時，對方提到日本牛郎都是化濃妝，盧覓雪隨即回應︰「濃過Anson Lo？」阮子健及林海峰未能及時回應，一度dead air，之後阮子健回答說︰「濃過好多人啦。」

隔空回應盧覓雪？ 其後Anson Lo連出幾個限時動態，內容不禁令人聯想他是隔空回應盧覓雪的說話。他先後貼出兩首個人作品《ON》及《MY LIFE》，並分別寫道︰「Don’t tell me who I am. I'll show you who l am」、「I'll live my life.」兩句意思都是表達會忠於自己。之後他又拍片大晒自己的化妝袋及用品，並用英文寫下三段說話，不約而同都是包含了「make up」的字眼。 此外，他把母親多年前給他勉勵的句子「They keep talking, you keep walking.」改成「She keep talking」，原文意思大概為別人說甚麼也好，做好自己，問心無愧，但如今「They」變成「She」，引來網民對號入座。

被指厚妝非首次 其實Anson Lo已不是首次被人話厚妝，過去他曾解釋自己的皮膚很白，是因為遺傳了母親的基因原故，加上自己的鬚根茂密，很多時要靠化妝遮蓋。Anson Lo更曾自爆為了拍攝時看上去不會太白，而選擇搽黑鬼油，但當打燈或出汗就會令到黑鬼油失效，令他看上去又是白雪雪。 去年他在《社內相親》的妝容就屢被觀眾批評過白，看上去非常突兀。他受訪時表示：「例如有人話我厚粉、濃妝，別人講得出口即是代表你還有改善空間，會令我反思是否不要每次都那麼濃妝，應在適當場合化適合的妝。」

Anson Lo表示自己皮膚白是因為媽媽的基因。

Anson Lo天生皮膚白，全因為媽媽也是天生皮膚白哲。

Anson Lo在拍《ON》MV時，特別塗黑自己，但最後因為打燈，令他面部及膊頭都是白雪雪。