Anson Lo盧瀚霆跟安孝燮緣慳一面 Edan呂爵安為《社內相親》狂操肌

安孝燮昨晚(14日)抵港吸引大批粉絲接機，今晚他與鄭秀文(Sammi)、林嘉欣、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、吳家忻及林愷鈴等出席品牌活動。他表示因為疫情，已很久沒來港跟fans見面，今次來港終於可以見到大家，儘管香港天氣一般，但無損他的興奮心情，他更透露10月將再度來港跟大家見面。

Edan憂操唔切肌 安孝燮憑《社內相親》走紅，有份拍攝港版《社內相親》的Anson Lo盧瀚霆及Edan呂爵安因為進場時間問題，無法在現場與安孝燮合照，二人均表示有點可惜，希望下次可以一齊見面和合照。當被問到港版《社內相親》的拍攝進度時，他們表示已開拍了六、七日，Edan稱已拍攝了三、四日戲，並笑言拍攝的第二天已要演接吻戲，而傳媒拍到他與沈殷怡錫錫的照片，其實已是第二次的戲份。問Edan拍接吻戲NG了多少次，他表示︰「錫就冇咩NG，導演都好專業咁拍。」Edan稱導演希望港版《社內相親》盡量跟足韓版，對於騷肌的戲份，他笑言要求導演盡量押至最後才拍攝，因為擔心自己趕不及操肌。 期望外地播放港版《社內相親》 Anson Lo自言仍未跟陳漢娜拍攝對手戲，接吻戲當然也未拍，暫時只能單靠幻想對方的樣子演戲，估計未來數天將會跟她見面及一齊拍攝。他表示拍攝前有看過韓版《社內相親》，透露港版會有少少改動，加了一些香港元素。問到會否希望像港版《大叔的愛》般可以在日本播出，二人均表示希望有機會，但不敢奢望，只求努力做好自己。

Anson Lo與Edan對無法跟安孝燮見面感到失落。

放膽同Damian Lillard 交流 提到Edan早前獲NBA球星達米安利拿特(Damian Lillard)追蹤其IG，他表示非常開心又驚喜，更不停回味當日同場的片段及照片。對於當日與對方切磋球技，Edan笑言對姜濤及Stanley失準感到失望，但自己跟Damian Lillard鬥射波時，沒想過自己會全部射失。他坦言自《季前賽》之後，已經很久沒接觸籃球。對於姜濤大讚Edan英文好，可以與Damian Lillard交流，他笑說︰「只要夠膽，我哋又唔係去拍英文劇或者演講，只係平時溝通到，明白到，又唔使文法一定要啱。重要係難得見到，就算Google Translate都拎出嚟。(同佢食飯係咪好多嘢講？)佢都好攰，所以都唔敢打擾佢，唔係有太多傾偈。」 Anson Lo預告開騷晒肌 Anson Lo演唱會快將舉行，他稱今次有足夠時間準備，在開騷前一個月會暫停所有拍攝工作，亦很快與樂隊彩排，並會試穿表演服飾，直言進度比自己想像中的快。問到開騷會否大方騷肌，他笑說︰「都想睇下呢一、兩個月操肌進度，大家期待下，我都想大膽，睇下自己有冇本錢。」對於早前網上瘋傳Anson Lo在MIRO見面會打Edan的片段，他們表示私下不時互相整蠱對方，又會不時互相拍打。