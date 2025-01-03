Anson Lo自言做音樂非為獎 籲神徒不要氣餒：我得到的比我值得的多

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮日前圓滿結束，其中MIRROR 成員盧瀚霆（Anson Lo）憑歌曲《Hey Hey OK!》奪得「叱咤十大」第八位，但他就失落於「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」樂迷一人一票投出的兩大獎項。

Anson Lo未有因此而感到失望，昨晚（2日）他更在社交網分享多張頒獎禮的花絮照，並寫道：「2024是一努力做音樂的一年，2025年第一個post就是要說聲謝謝。由岀道以來開始，做音樂都不是為了拿任何獎項，只要能夠做岀自己喜歡的歌，令聽眾有共鳴，感受到歌曲的情緒，就已經很滿足了。」他續指：「《Hey Hey OK!》是屬於暑假的一首歌，希望帶給大家快樂和無憂無慮的感覺，大眾都識唱識跳，一起享受夏日，就是這首歌的目的。」