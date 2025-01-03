Anson Lo自言做音樂非為獎 籲神徒不要氣餒：我得到的比我值得的多

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮日前圓滿結束，其中MIRROR 成員盧瀚霆（Anson Lo）憑歌曲《Hey Hey OK!》奪得「叱咤十大」第八位，但他就失落於「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」樂迷一人一票投出的兩大獎項。
Anson Lo未有因此而感到失望，昨晚（2日）他更在社交網分享多張頒獎禮的花絮照，並寫道：「2024是一努力做音樂的一年，2025年第一個post就是要說聲謝謝。由岀道以來開始，做音樂都不是為了拿任何獎項，只要能夠做岀自己喜歡的歌，令聽眾有共鳴，感受到歌曲的情緒，就已經很滿足了。」他續指：「《Hey Hey OK!》是屬於暑假的一首歌，希望帶給大家快樂和無憂無慮的感覺，大眾都識唱識跳，一起享受夏日，就是這首歌的目的。」
Anson Lo更叫神徒（粉絲暱稱）不要氣餒，並感激他們的支持：「神徒們，請不要氣餒，我得到的比我值得的多了，真的很感激你們為我宣傳、為我loop歌、loop MV、為我like和留言、為我拉票、為我排隊、為我付岀，你們於昨天晚上製造的粉紅海，為的只是希望替我打上強心針，告訴我，我還有你們陪著我走上每一步，謝謝你們每次的岀現，我每一次都銘記於心。2025年，我會繼續努力做音樂，拼命做好跳唱這一個項目，令你們驚喜，令你們驕傲。」