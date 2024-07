「好有愛的一家人」

出名可愛又有表演天份的Kakaball穿上粉紅背心,與身旁穿上粉紅長袖衫的教主比舞,另一旁仲有媽媽Kay一齊接受挑戰,3人跳出《Hey Hey OK!》舞步超合拍。教主在IG留言:「好有愛嘅一家人! nice to meet you again too張繼聰」。