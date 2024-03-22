Anson Lo難忘與郭富城合作 Edan未有拍拖意欲

MIRROR首部齊人合演的電影《12怪盜》將於本月28日上映，12位成員早前接受鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道《The Do Show》訪問，Do姐預先在社交網問鏡粉有沒有問題想問，結果收到逾4000條問題。
Do姐問到入行前曾任dancer的Anson Lo，最難忘的合作巨星，他說：「一定係郭富城，雖然我同佢係冇乜點講過嘢，因為嗰時仲好細，我係成班前輩舞蹈員朋友中最新嘅幾個，有幸入到去佢哋隊Crew，成為舞蹈員已經係好難做到嘅事，以前細個排舞成日覺得明星排舞，都係排一陣就休息好耐先再排，但我見到嘅郭富城就係排好耐，每次一播歌都係全力以赴，最記得Sunny Wong前輩問佢要唔要唞下，但都會話唔唞繼續跳，佢嘅Chur，佢對自己嘅要求，令到我而家每次排舞時，啲人叫我休息，我都會話唔好，排多幾次先，係影響我好多，好深刻。」而入行後Anson Lo稱與城城都碰面過幾次，感覺好奇妙，並希望能有城城的毅力，「佢好值得尊重，除咗跳唱，演戲都好好，係全能藝人。」
Do 姐又要求Anson Lo 自爆一個壞習慣，身邊隊友即議論紛紛：「食宵夜」、「沖涼唱歌」，他就說：「兩三日剪一次指甲」。
談到早前Edan 表示《盜月者》若票房達4千萬會曬「八月十五」，今次《12怪盜》12子會曬「八月十五」派福利？Edan謂當日只是做訪問開玩笑，更揚言：「咁今次《12怪盜》票房1億2千萬，咁就12個人騷嘞！」一眾隊友即非常大反應笑言:「你講㗎咋！你自己騷12次嘞！」提到感情事，單身多年的Edan坦言現在不是一個好Timing，現階段就算遇上合眼緣的人，都不會開始一段感情，因為當看不到終點或結果時，好像浪費大家一起時間，除非遇到一個令他有「砰一聲」控制不了自己的人。