Anson Lo難忘與郭富城合作 Edan未有拍拖意欲

Do姐問到入行前曾任dancer的Anson Lo，最難忘的合作巨星，他說：「一定係郭富城，雖然我同佢係冇乜點講過嘢，因為嗰時仲好細，我係成班前輩舞蹈員朋友中最新嘅幾個，有幸入到去佢哋隊Crew，成為舞蹈員已經係好難做到嘅事，以前細個排舞成日覺得明星排舞，都係排一陣就休息好耐先再排，但我見到嘅郭富城就係排好耐，每次一播歌都係全力以赴，最記得Sunny Wong前輩問佢要唔要唞下，但都會話唔唞繼續跳，佢嘅Chur，佢對自己嘅要求，令到我而家每次排舞時，啲人叫我休息，我都會話唔好，排多幾次先，係影響我好多，好深刻。」而入行後Anson Lo稱與城城都碰面過幾次，感覺好奇妙，並希望能有城城的毅力，「佢好值得尊重，除咗跳唱，演戲都好好，係全能藝人。」