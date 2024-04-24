As One成員去晒邊？大學生present吸近百萬人睇 引埋陳葦璇留言

日前網上流傳一條大學生在課堂present有關近年的流行音樂文化，片中見到一名學生拿著咪先簡單交代幾句，之後談到何韻詩的《勞斯.萊斯》，他即場清唱幾句，並加以解釋《勞斯.萊斯》的歌曲。其後他再逐一列出樂壇的組合，當他提到As One時，他表示相信在場的人都聽過《Candy Ball》，又再即場示範幾句。不過，最令人意想不到的是，這位學生更以曾志偉的語氣，讀出「LOONG 9」，令整個課室的人笑爆咀。

影片吸引近百萬人觀看，有份唱的陳葦璇亦有看過這條影片，她亦留言跟這名學生打招呼，更特別留了一個波板糖的emoji作回應，呼應番當時她們在MV拿波板糖的情況。另一成員陳苑澄亦用英文留言表示難以相信沒有人聽過《Candy Ball》這首歌。

As One的《Candy Ball》當年唱至街知巷聞，當時4位成員在MV的甜美打扮，吸引不少fans支持。不過，As One與Super Girls，甚至Hotcha出道只有短短幾年便告解散，原因離不開內訌、單飛、桃色糾紛等問題。相比起現時的Lolly Talk、COLLAR、EOS、BEANIES，她們雖然都有作個別發展，但仍有團魂。