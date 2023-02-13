熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-02-13 12:50:06

《單車踩爆日本》︱導演讚蘇皓兒炒車零投訴 陳安立轉數快極專業

分享：
《單車踩爆日本》︱導演讚蘇皓兒炒車零投訴 陳安立轉數快極專業

《單車踩爆日本》︱導演讚蘇皓兒炒車零投訴 陳安立轉數快極專業

Viutv節目《單車踩爆日本》逢星期六晚8時播映，兩名主持蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian到日本踩盡和歌山靚景。日前播出第5集後，導演Leo在IG自爆幕後秘聞，大讚蘇皓兒和陳安立在拍攝時超級專業，各有令他佩服的地方。

《單車踩爆日本》︱蘇皓兒陳安立作客日本街場中學 體驗SLAM DUNK籃球狂熱

《單車踩爆日本》︱狂踩22日未夠喉 蘇皓兒陳安立玩UNO加操體能

陳安立與蘇皓兒和製作團隊都盡力為《單車踩爆日本》做到最好

陳安立與蘇皓兒和製作團隊都盡力為《單車踩爆日本》做到最好

由於節目為綜藝真人騷，每天錄影時間長達十多小時，令拍攝團隊工作量在第4、5日已到臨界點。各人積極補位，像美斯上身。

陳安立見聞多轉數快

陳安立作為旅遊節目大師兄，拍攝時無論話題偏離幾遠，總結時都能及時接回節目需要和緊扣主題，令導演看重播時拍案叫絕。而且Brian會分享見聞令內容更豐富。鏡頭以外，陳安立會和蘇皓兒與導演一同研究如何做得更好。光是鏡頭前專業？未完，每天拍攝十多小時後，夜晚還會跑街保持身形，鏡頭前每集都狂吞地道食物的背後，蘇皓兒和陳安立的自律和付出值得更多人知道（難怪陳安立以47分58秒完成渣打馬拉松10公里）。

 

蘇皓兒非常捱得，雙腳受傷也繼續拍攝

蘇皓兒非常捱得，雙腳受傷也繼續拍攝

蘇皓兒雙腳傷痕累累

蘇皓兒作為運動女神，導演被問到時只會答好Tough（捱得）。眼利的觀眾看《單車踩爆日本》，或會發現蘇皓兒雙腳傷痕累累，原因是20日拍攝用真力踩單車、行山、划獨木舟等，長腿女神難免歷盡滄桑。導演更劇透在未出街的集數中，Chloe在鳥取炒車受傷見血，5秒內立即起身繼續拍攝零投訴，專心一致做好演出。

拍攝《單車踩爆日本》時，蘇皓兒及陳安立獲日本傳媒訪問

拍攝《單車踩爆日本》時，蘇皓兒及陳安立獲日本傳媒訪問

導演眼中的Chloe鏡頭前硬淨，鏡頭後細心。和歌山第6天的白濱公路車多兼暗斜具難度，幕後團隊建議蘇皓兒使用單車電池朝助，但她堅持用自己力量踩不惜爆汗。

為真踩不惜爆汗

導演最後預告歡樂的和歌山旅程快將作結，接下來是感動篇的鳥取，呼籲朋友繼續在星期六晚上8時收看或網上重溫《單車踩爆日本》，支持蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian。

即睇蘇皓兒Chloe So陳安立Brian靚相集

蘇皓兒為拍《單車踩爆日本》而雙腳傷痕累累，獲導演大讚專業 蘇皓兒為拍《單車踩爆日本》日間被太陽曬住踩單車，夜晚加操跑街 陳安立和蘇皓兒與《單車踩爆日本》導演一同研究如何做得更好 陳安立和蘇皓兒踩單車之餘，亦有划獨木舟 陳安立和蘇皓兒每天拍攝十多小時也沒有抱怨 蘇皓兒是愛貓之人 蘇皓兒體能好而且捱得
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受