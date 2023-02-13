《單車踩爆日本》︱導演讚蘇皓兒炒車零投訴 陳安立轉數快極專業

由於節目為綜藝真人騷，每天錄影時間長達十多小時，令拍攝團隊工作量在第4、5日已到臨界點。各人積極補位，像美斯上身。

陳安立見聞多轉數快

陳安立作為旅遊節目大師兄，拍攝時無論話題偏離幾遠，總結時都能及時接回節目需要和緊扣主題，令導演看重播時拍案叫絕。而且Brian會分享見聞令內容更豐富。鏡頭以外，陳安立會和蘇皓兒與導演一同研究如何做得更好。光是鏡頭前專業？未完，每天拍攝十多小時後，夜晚還會跑街保持身形，鏡頭前每集都狂吞地道食物的背後，蘇皓兒和陳安立的自律和付出值得更多人知道（難怪陳安立以47分58秒完成渣打馬拉松10公里）。