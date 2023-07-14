AV女優櫻空桃宣傳台北成人展　自爆原本想當歌手誤打誤撞入行拍成人片（多圖）

記者郭竹倩／綜合報道

擁有「神之美乳」稱號的櫻空桃，是許多粉絲心目中的神級女優，日前她第一次到台灣為「TRE台北國際成人展」宣傳，同時也成為男性雜誌7月封面女郎。事實上，有著甜美嗓音的櫻空桃，唱起歌來不輸專業歌手，還曾為自己的歌曲作詞，而她透露當年也是為了成為歌手才前往東京，未料卻誤打誤撞成為了頂尖AV女優。現在的她，即便工作忙碌，仍會抽空到KTV練唱，一唱就是2、3小時，偶爾也會在直播上和粉絲分享練唱時的模樣。

出道隔年拿下「最優秀新人女優獎」

櫻空桃17歲時離開家鄉秋田縣到東京打拚，在朋友鼓勵下自投履歷成為寫真女星，之後收到了AV演出的邀請，她憑著一股衝勁和氣勢接下挑戰，一出道就創下事業高峰，隔年更拿下「最優秀新人女優獎」，但當時她卻無法適應女優的工作模式，難以排解來自於工作上的壓力，但經過這些年的自我調整，現在的櫻空桃已經找到工作和生活間的平衡，也一直維持著高人氣。

而擁有G罩杯美乳，而有著「神之美乳」稱號的櫻空桃，自爆並沒有特別保養的胸部，就連按摩也不曾做過，完全是天生麗質，「真的要說的話可能是運動吧」，不過她說最近因為工作忙碌，比較沒時間踏入健身房。