AV男優加藤鷹台灣期間限定復出　自豪「金手指」：台男學足100年也難追上我

2013年宣布退役的日本傳奇AV男優加藤鷹，於7月12日下午抵台灣，在影迷們的熱情接機下，一出關便展示招牌「金手指」手勢，並透露此次來台是接受成人平台邀請「期間限定復出」，而之後在台灣「再拍片」的可能性則是50%，近日將和前陸軍第八軍團女輔導長「內內」一起直播。

64歲的加藤鷹被問到「是否有機會復出拍片」時，則表示：「在日本確定是退休了，不過這次受到台灣廠商邀請，不排除在台灣重新出發。」據了解，加藤鷹本次來台將待到21日，除了與內內直播，也將參與錄製綜藝節目，「金手指旋風」將再次襲台。至於是否能夠傳授幾招「金手指絕技」給台灣男性，加藤鷹則自豪表示：「台灣男性就算學了100年也不會有我的技術，在日本的AV男優中，目前為止我還是第1名。」

加藤鷹︰日本AV男優中我還是第1名

加藤鷹也透露，目前日本對AV界的法規相當嚴格，因此讓許多成人片演員們非常辛苦，於是他此次來台灣也是探路，直言「說不定有機會讓男優女優們來學習，發揚成人文化。」

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