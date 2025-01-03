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娛樂
2025-01-03 23:30:54

Babyface為上《培生擂台》怒操一個月 拼死舉動梁敏巧有回應

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梁敏巧得知Babyface上擂台，亦為他打氣。

梁敏巧得知Babyface上擂台，亦為他打氣。

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鍾培生在灣仔舉行《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024，過往請來不少話題人士參戰，今年他表示希望大家注重拳賽，但仍請了Babyface對戰去年決賽優勝者「魔筋斌叔」。

Babyface為了希望獲鍾培生處理，四圍焫火頭，最後終如他所願可以參加拳賽。由他收到消息至參賽只得一個多月時間，Babyface亦搏命學拳，不停加操再加操。

Babyface練拳照片公開︰

Babyface初學拳時，肚腩大過胸，但到過磅時已經肚腩收細。 Babyface練拳時，不停被打臉。 Babyface練拳時，不停被打臉。 Babyface練拳時，不停被打臉。 Babyface練拳時，不停被打臉。 Babyface練拳時，不停被打臉。 Babyface練拳時，不停被打臉。

他在過磅活動上表示自覺梁敏巧有為他打氣，並透露鍾培生已經向梁敏巧發出邀請。至於梁敏巧屆時會否出現仍有待揭盅，但本刊問到她有沒有留意Babyface參賽時，她不忘為對方打氣︰「加油，打還打，小心自己身體，恭喜佢又突破自己！」

談到Babyface在訪問中提到因為知道她愛打拳的人，其後指打拳的人是彭于晏，梁敏巧說︰「我最愛仍是彭于晏，哈哈！」她亦不忘送上一個手持花花公仔的emojiBabyface打氣。

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Babyface得知女神真的有為他打氣之後，「收到女神鼓勵，支持我打好比賽和睇住身體，真係好善良！受到關心，好開心，為了令到大家看到我既改變，我明天比賽會堅持住贏方向出發，完場前也是個站得起的男人。既有baby 面貌，也有男人一面。最重要是感覺女神似係開綠燈，如果繼續進步繼續做好，說不定也能有上岸的一天。」他更表示不會讓關心他的Maggie擔心，會好好防守。

Babyface稱每日操練3小時，並減了2kg，現時體重為83.6公斤，斌叔就減至80.6公斤。 Babyface稱每日操練3小時，並減了2kg，現時體重為83.6公斤，斌叔就減至80.6公斤。 Babyface稱每日操練3小時，並減了2kg，現時體重為83.6公斤。 Babyface稱每日操練3小時，並減了2kg，現時體重為83.6公斤。 Babyface為上《培生擂台》怒操一個月。(娛樂組攝)

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