Babyface為上《培生擂台》怒操一個月 拼死舉動梁敏巧有回應

Babyface為了希望獲鍾培生處理，四圍焫火頭，最後終如他所願可以參加拳賽。由他收到消息至參賽只得一個多月時間，Babyface亦搏命學拳，不停加操再加操。

他在過磅活動上表示自覺梁敏巧有為他打氣，並透露鍾培生已經向梁敏巧發出邀請。至於梁敏巧屆時會否出現仍有待揭盅，但本刊問到她有沒有留意Babyface參賽時，她不忘為對方打氣︰「加油，打還打，小心自己身體，恭喜佢又突破自己！」

談到Babyface在訪問中提到因為知道她愛打拳的人，其後指打拳的人是彭于晏，梁敏巧說︰「我最愛仍是彭于晏，哈哈！」她亦不忘送上一個手持花花公仔的emoji為Babyface打氣。