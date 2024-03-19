BABYMONSTER愚人節推首張專輯 外界關注7人陣容能否接BLACKPINK棒

韓國女團BLACKPINK師妹BABYMONSTER，去年11月27日出道以來，因為當中成員Ahyeon患病，一直都是6人陣容亮相，其總製作人梁鉉錫，早前就在YouTube宣布，BABYMONSTER將於 4月1日發行首張同名迷你專輯，Ahyeon亦會回歸，他視這次才是BABYMONSTER的正式出道。

BABYMONSTER將於亞洲5國舉行fans meeting。

新EP包括主打歌曲《SHEESH》，根據梁鉉錫的說法，「是一首具黑暗概念的hip hop歌曲。」新專輯還包含了美國著名唱作歌手Charlie Puth，特別送給BABYMONSTER的一曲《LIKE THAT》，這是Charlie Puth第二次與K-Pop藝人合作，他的第一首K-Pop歌曲，就是與BTS的Jungkook合作的單曲《Left and Right》。此碟還包括以公開的序曲《MONSTERS》、還有《DREAM》、《Stuck In The Middle(7 Ver.)》和《BATTER UP(7 Ver.)》等歌曲。