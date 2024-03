BABYMONSTER愚人節推首張專輯 外界關注7人陣容能否接BLACKPINK棒

新EP包括主打歌曲《SHEESH》,根據梁鉉錫的說法,「是一首具黑暗概念的hip hop歌曲。」新專輯還包含了美國著名唱作歌手Charlie Puth,特別送給BABYMONSTER的一曲《LIKE THAT》,這是Charlie Puth第二次與K-Pop藝人合作,他的第一首K-Pop歌曲,就是與BTS的Jungkook合作的單曲《Left and Right》。此碟還包括以公開的序曲《MONSTERS》、還有《DREAM》、《Stuck In The Middle(7 Ver.)》和《BATTER UP(7 Ver.)》等歌曲。