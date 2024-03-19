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娛樂
2024-03-19 15:50:23

BABYMONSTER愚人節推首張專輯 外界關注7人陣容能否接BLACKPINK棒

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7人陣容的BABYMONSTER。

韓國女團BLACKPINK師妹BABYMONSTER，去年1127日出道以來，因為當中成員Ahyeon患病，一直都是6人陣容亮相，其總製作人梁鉉錫，早前就在YouTube宣布，BABYMONSTER將於 41日發行首張同名迷你專輯，Ahyeon亦會回歸，他視這次才是BABYMONSTER的正式出道。

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BABYMONSTER將於亞洲5國舉行fans meeting。

EP包括主打歌曲《SHEESH》，根據梁鉉錫的說法，「是一首具黑暗概念的hip hop歌曲。」新專輯還包含了美國著名唱作歌手Charlie Puth，特別送給BABYMONSTER的一曲《LIKE THAT》，這是Charlie Puth第二次與K-Pop藝人合作，他的第一首K-Pop歌曲，就是與BTSJungkook合作的單曲《Left and Right》。此碟還包括以公開的序曲《MONSTERS》、還有《DREAM》、《Stuck In The Middle(7 Ver.)》和《BATTER UP(7 Ver.)》等歌曲。

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RukaPharitaAsaRamiRoraChiquitaAhyeon組成的BABYMONSTER202335日發布首條預告片《Last Evaluation》，經過1年的修整，4月開始正式展開藝途。據悉，YG娛樂已為她們安排上電視台打歌的活動，還有組合將到東京、雅加達、新加坡、台北和曼谷，舉行《See You Therefans meeting，以及計劃8月出席日本《Summer Sonic》音樂節。

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