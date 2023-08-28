Barbie芭比｜超越《哈利波特：死神的聖物2》 登華納史上最賣座電影

由女導演Greta Gerwig執導、瑪歌羅比(Margot Robbie)和賴恩高斯寧(Ryan Gosling)主演的真人版電影《Barbie芭比》，上映至今票房屢創紀錄。除了Greta Gerwig成為首位奪10億美元票房女導演外，華納兄弟官方今日確認《芭比》成為公司史上最賣座電影。截至上周，《芭比》全球票房黑計13.4億美元，打破2011年《哈利波特：死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows Part Two)的13.1億美元票房，成為華納史上最賣座電影，預計也會超越《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie)的13.59億美元票房，暫登上本年度最高收入電影。