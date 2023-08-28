熱門搜尋:
強颱風蘇拉 福島核污水 恒大 開學 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 零售復常系列 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
娛樂
2023-08-28 18:07:48

Barbie芭比｜超越《哈利波特：死神的聖物2》 登華納史上最賣座電影

分享：
《芭比》不但屢破紀錄，更掀起粉紅熱潮。

《芭比》不但屢破紀錄，更掀起粉紅熱潮。

由女導演Greta Gerwig執導、瑪歌羅比(Margot Robbie)和賴恩高斯寧(Ryan Gosling)主演的真人版電影《Barbie芭比》，上映至今票房屢創紀錄。除了Greta Gerwig成為首位奪10億美元票房女導演外，華納兄弟官方今日確認《芭比》成為公司史上最賣座電影。截至上周，《芭比》全球票房黑計13.4億美元，打破2011年《哈利波特：死神的聖物2(Harry Potter and the Deathly Hallows Part Two)13.1億美元票房，成為華納史上最賣座電影，預計也會超越《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie)13.59億美元票房，暫登上本年度最高收入電影。

《GT跑車浪漫旅》成本僅6,000萬美元，首個周末已收近1,800萬美元。

《GT跑車浪漫旅》成本僅6,000萬美元，首個周末已收近1,800萬美元。

《奧本海默》成名導路蘭第3高賣座片。

《奧本海默》成名導路蘭第3高賣座片。

路蘭執導的《蝙蝠俠》3部曲《黑夜之神》。

路蘭執導的《蝙蝠俠》3部曲《黑夜之神》。

《蝙蝠俠》3部曲最後一部《夜神起義》。

《蝙蝠俠》3部曲最後一部《夜神起義》。

GT跑車》擊敗《芭比》

現時北美票房走勢，改編自電子遊戲的《GT跑車浪漫旅》(Gran TurismoBased on a True Story)，首周末票房達1,730萬美元，略勝1,710萬美元的《芭比》登票房冠軍。《GT》成本僅6,000萬美元，預期Sony Pictures可憑此片大賺一筆。另外，名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導史詩二戰片《奧本海默》(Oppenheimer)，上映至今全球票房達7.77億美元，僅次《蝙蝠俠：黑夜之神》及《蝙蝠俠–夜神起義》，成為路蘭執導的票房第3高電影。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受