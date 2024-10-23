去年9月去世的億萬富豪法耶德（Mohamed Al Fayed）傳出性醜聞！BBC在一部紀錄片中揭發了他多年來涉嫌對自家百貨的女性員工伸出狼爪，甚至有一個共犯系統來協助他的犯行。

紀錄片揭發英國知名商人令人不敢置信的一面

法耶德是英國知名商人，他出生於埃及，早期投資義大利和中東的航運業致富，於60年代移居英國，開始建立他的商業帝國。在全盛時期，法耶德擁有巴黎的麗茲酒店和倫敦的富勒姆足球隊，以及位於首都托尼騎士橋附近的哈洛德百貨公司。

數週前，BBC推出了一部紀錄片《阿爾​​法耶德：哈洛德的掠奪者》（Al Fayed: Predator at Harrods），其中揭發了法耶德令人不敢置信的一面。BBC聽取了 20 多名哈洛德百貨公司前女性員工的證詞，紛紛指控法耶德在她們任職時對她們伸出狼爪。

一名化名凱特的女子表示，她16歲的時候開始在哈洛德的董事長辦公室工作，法耶德先是問她一些不恰當的問題，像是「妳有男友嗎」、「是否有性行為」等等，之後公司安排她到一位配合的醫生那裡做「員工體檢」，但醫生竟然想替她進行內診，以確定她沒有愛滋病和性病。「我記得我感到非常困惑，當時我只有 16 歲，這是我的第一份工作，這遠遠超出了我的理解範圍。」

之後，法耶德以她住得太遠為由，在自己所住的大樓內提供了一間公寓當做她的員工宿舍。某天晚上，法耶德要求她到自己的住處來，凱特無法拒絕，「他試圖表現得有魅力……但我一直拒絕。」惱羞的法耶德索性鎖上門，侵犯了凱特。

類似的控訴不只凱特一人。幾名女性表示，她們被告知哈洛德百貨公司周圍安裝了監視，而且電話也被竊聽。 「這就是為什麼其他女孩都無法正確地談論這件事，因為我們都認為自己被竊聽了。」