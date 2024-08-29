Beyoncé Celine Dion Foo Fighters警告特朗普 在競選活動禁止播放他們的歌曲

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普，近日在競選拉票活動裡，採用了多位歌手及樂隊的歌曲，包括天后Beyoncé的歌曲《Freedom》、Celine Dion的《My Heart Will Go On》、已故騷靈歌手Isaac Hayes的《Hold On, I'm Comin》，以及樂隊Foo Fighters的首本名曲《My Hero》而被投訴。Isaac Hayes的家人，更要求特朗普賠款300 萬美元(約2,339萬港元)。

Beyoncé 是民主黨忠實支持者

眾所周知，Beyoncé是民主黨的長期支持者，《Freedom》一曲她以授權民主黨總統候選人、副總統賀錦麗使用，作為其陣營的「競選歌曲」。民主黨的發言人接受《CNN》的訪問時稱，「特朗普競選團隊故意播放《Freedom》一曲，來挑釁民主黨。」Beyoncé的唱片公司，已對特朗普競選團隊發出警告，如再播放《Freedom》，他們將採取法律行動。