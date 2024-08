Beyoncé Celine Dion Foo Fighters警告特朗普 在競選活動禁止播放他們的歌曲

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普,近日在競選拉票活動裡,採用了多位歌手及樂隊的歌曲,包括天后Beyoncé的歌曲《Freedom》、Celine Dion的《My Heart Will Go On》、已故騷靈歌手Isaac Hayes的《Hold On, I'm Comin》,以及樂隊Foo Fighters的首本名曲《My Hero》而被投訴。Isaac Hayes的家人,更要求特朗普賠款300 萬美元(約2,339萬港元)。

Beyoncé 是民主黨忠實支持者

眾所周知,Beyoncé是民主黨的長期支持者,《Freedom》一曲她以授權民主黨總統候選人、副總統賀錦麗使用,作為其陣營的「競選歌曲」。民主黨的發言人接受《CNN》的訪問時稱,「特朗普競選團隊故意播放《Freedom》一曲,來挑釁民主黨。」Beyoncé的唱片公司,已對特朗普競選團隊發出警告,如再播放《Freedom》,他們將採取法律行動。