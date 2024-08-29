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娛樂
2024-08-29 17:51:21

Beyoncé Celine Dion Foo Fighters警告特朗普 在競選活動禁止播放他們的歌曲

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特朗普在總統競選活動中，播放多首流行曲來鼓動美國選民投票。

特朗普在總統競選活動中，播放多首流行曲來鼓動美國選民投票。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普，近日在競選拉票活動裡，採用了多位歌手及樂隊的歌曲，包括天后Beyoncé的歌曲《Freedom》、Celine Dion的《My Heart Will Go On》、已故騷靈歌手Isaac Hayes的《Hold On, I'm Comin》，以及樂隊Foo Fighters的首本名曲《My Hero》而被投訴。Isaac Hayes的家人，更要求特朗普賠款300 萬美元(約2,339萬港元)。

 

Beyoncé是民主黨忠實支持者

眾所周知，Beyoncé是民主黨的長期支持者，《Freedom》一曲她以授權民主黨總統候選人、副總統賀錦麗使用，作為其陣營的「競選歌曲」。民主黨的發言人接受《CNN》的訪問時稱，「特朗普競選團隊故意播放《Freedom》一曲，來挑釁民主黨。」Beyoncé的唱片公司，已對特朗普競選團隊發出警告，如再播放《Freedom》，他們將採取法律行動。

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Beyoncé是民主黨的忠實支持者 ，稱《Freedom》一曲以授權賀錦麗團體任意使用。 Celine Dion知道特朗普在競選集會時，播放她的《My Heart Will Go On》，即時提出抗議。 生活

Foo Fighters收到罰款版稅捐賀錦麗

Foo Fighters樂隊的發言人亦表示，特朗普競選團隊從未向他們申請，要求使用《My Hero》一曲，並稱，「如果我們因特朗普競選團隊，使用《My Hero》一曲收到任何版稅，我們將會捐贈給賀錦麗的競選團隊。」Celine Dion方面，亦對特朗普在競選集會時，播放《My Heart Will Go On》提出抗議。

Isaac Hayes要求賠款2339萬

Isaac Hayes的兒子表示，自2020年美國總統競選開始，特朗普在每次活動結束時，都會播放Isaac Hayes創作的歌曲《Hold On, I'm Comin》。政治媒體《The Hill》報道稱，Isaac Hayes家人要求特朗普賠償300 萬美元(約2,339萬港元)，作為未經授權而採用該歌曲。

Isaac Hayes的家人，要求特朗普賠款2339萬，並禁止再播放《Hold On, I'm Comin》。

Isaac Hayes的家人，要求特朗普賠款2339萬，並禁止再播放《Hold On, I'm Comin》。

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