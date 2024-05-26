Justin Bieber夫婦分享遊日靚相 Hailey暗示佗B女

樂壇小天王Justin Bieber，近日和27歲太太Hailey Bieber在日本旅行，兩人不停更新IG，分享開心旅遊時光。Hailey早前發布多張照片，又寫下「little cherry blossoms on my nails little cherry blossom in my belly(我指甲上有小櫻花、我的肚子裡是小櫻花」的附文。而Justin則寫道：「They wish baby, they wish.(他們希望有孩子)。」
照片中Bieber夫婦去了參觀藝術家村上隆的展覽，又品嘗地道鐵板燒，以及Hailey挺著孕肚的美照。全球網友紛紛問道：「BB Bieber是否女嬰」、「是女孩」、「請趕緊確認BB是女孩」等留言。部分fans猜測他們女兒的名叫「Blossom Bieber」。
《People》雜誌早前報道，Bieber夫婦知道BB即將降臨時，表現得非常興奮，他們不但在網上公開消息，又上載於夏威夷交換結婚誓言的照片。據了解兩人已經為BB選好名字，並開始計劃布置BB房間。去年10月Hailey接受《GQ》採訪時就表示，「我很期待成為一名母親，這是一件非常私人和秘密的事情，而且總有一天會發生。」而Justin Bieber早就表達自己想要生孩子及建立家庭的想法。