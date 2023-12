Billboard年度最後一周 Jennie JungKook率領K-Pop後輩攻榜

而今年JungKook推出個人專輯,其中主打歌《Standing Next to You》,在hot 100榜上排名第79,比上一周大幅上升了20位,連續7周進入榜單。這首歌曲是一首retro funk風格的歌曲,展現JungKook充滿節奏感的好嗓音。Jennie與 Weeknd、Lily Rose Depp合作的美國電視劇《偶像漩渦》(THE IDOL),主題曲《One Of The Girls》首次進入了百強單曲榜,排名第100。