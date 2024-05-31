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娛樂
2024-05-31 20:30:58

Billkin擔正年度賣座泰片《全職乖孫》IMDb獲8.5分好評 票房勁破《出貓特工隊》

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Billkin擔正年度賣座泰片《全職乖孫》將在香港上映。

Billkin擔正年度賣座泰片《全職乖孫》將在香港上映。

泰國年度票房No.1感人之作全職乖孫》（How to Make Millions before Grandma Dies），由大熱BL《以你的心詮釋我的愛》（I Told Sunset about You）男星BillkinPutthipong Assaratanakul）獨挑大樑擔任男主角，泰國上映5票房已極速衝破1泰銖，並連續4星期登上當地票房榜首，勁破《出貓特攻隊》（Bad Genius）創下的佳績。截至目前為止，全職乖孫已勁收超逾3.1榮登2024年度票房榜冠軍，更進佔泰國史上最賣座本土電影第13位。除了票房勁收，電影亦好評如潮，正於國際電影資訊網站IMDb取得8.5分高分好評，票房有望再創新高，而香港映期定在下月上映

《全職乖孫》由大熱BL劇《以你的心詮釋我的愛》男星Billkin獨挑大樑擔任主角。

《全職乖孫》由大熱BL劇《以你的心詮釋我的愛》男星Billkin獨挑大樑擔任主角。

76歲素人演

全職乖孫》以兩婆孫的關係轉變為主線，探索親情的意義，亦圍繞這個三代同堂的泰國華人家庭，細膩刻劃家庭關係的複雜性及家人間的犧牲，憑感人情節引爆強勁口碑。主角Billkin全職乖孫》的主人翁一樣都有華人文化背景，他是泰籍華人，祖籍潮州，中文名馬群耀；他表示一開始接觸劇本就感覺非常貼近自己的人生故事：「導演希望我們可以試著不去理會攝影機的存在，用最真實的反應及表情，自然地表現出所有肢體動作及演員間的互動，而在現場的我們真的就像一家人一樣。」電影中飾演婆的，是76歲首次演出電影的素人演員烏薩薩梅坎姆（Usha Seamkhum），她與Billkin感人互動，贏得不少入場觀眾熱淚激讚。烏薩薩梅坎姆說：「每個家庭都有各自的問題，在演戲時我帶入了自己的人生經驗，不論家人之間有多少紛爭，愛是不會改變的，只是要透過一些方式提醒彼此，不要忘了大家的愛。」此外，全職乖孫還有憑泰版《流星花園》而爆紅的青春女星TuTontawan Tantivejakul），演出成功得到爺爺遺產的孫女角色面對親情及利益衝突時的心境亦引起不少反思。Tu 接下來還會和Win一起出演泰版《步步驚心》的男女主角，星途無可限量。 

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電影中飾演外婆的，是76歲首次演出電影的素人演員烏薩薩梅坎姆。 《全職乖孫》將於6月在香港上映。 《全職乖孫》幕前有男神美女坐鎮，幕後班底亦份量十足。 《全職乖孫》將於6月在香港上映。
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