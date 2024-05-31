Billkin擔正年度賣座泰片《全職乖孫》IMDb獲8.5分好評 票房勁破《出貓特工隊》

76 歲素人演 外 婆

《全職乖孫》以兩婆孫的關係轉變為主線，探索親情的意義，亦圍繞這個三代同堂的泰國華人家庭，細膩刻劃家庭關係的複雜性及家人間的犧牲，憑感人情節引爆強勁口碑。主角Billkin跟《全職乖孫》的主人翁一樣都有華人文化背景，他是泰籍華人，祖籍潮州，中文名馬群耀；他表示一開始接觸劇本就感覺非常貼近自己的人生故事：「導演希望我們可以試著不去理會攝影機的存在，用最真實的反應及表情，自然地表現出所有肢體動作及演員間的互動，而在現場的我們真的就像一家人一樣。」電影中飾演外婆的，是76歲首次演出電影的素人演員烏薩薩梅坎姆（Usha Seamkhum），她與Billkin的感人互動，贏得不少入場觀眾熱淚激讚。烏薩薩梅坎姆說：「每個家庭都有各自的問題，在演戲時我帶入了自己的人生經驗，不論家人之間有多少紛爭，愛是不會改變的，只是要透過一些方式提醒彼此，不要忘了大家的愛。」此外，《全職乖孫》還有憑泰版《流星花園》而爆紅的青春女星Tu（Tontawan Tantivejakul），演出成功得到爺爺遺產的孫女，角色面對親情及利益衝突時的心境亦引起不少反思。Tu 接下來還會和Win一起出演泰版《步步驚心》的男女主角，星途無可限量。