Billkin擔正年度賣座泰片《全職乖孫》IMDb獲8.5分好評 票房勁破《出貓特工隊》

泰國年度票房No.1感人之作《全職乖孫》(How to Make Millions before Grandma Dies),由大熱BL劇《以你的心詮釋我的愛》(I Told Sunset about You)男星Billkin(Putthipong Assaratanakul)獨挑大樑擔任男主角,泰國上映5天票房已極速衝破1億泰銖,並連續4星期登上當地票房榜首,勁破《出貓特攻隊》(Bad Genius)創下的佳績。截至目前為止,《全職乖孫》已勁收超逾3.1億,榮登2024年度票房榜冠軍,更進佔泰國史上最賣座本土電影第13位。除了票房勁收,電影亦好評如潮,正於國際電影資訊網站IMDb取得8.5分高分好評,票房有望再創新高,而香港映期定在下月上映。