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娛樂
2023-01-16 16:56:09

BLACKPINK演唱會｜網民怒斥演唱會Hea爆 騷衫極平凡似街坊look

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韓國女團BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會香港站已於昨日（15日）圓滿結束，一連3場演唱會吸引大批藝人到場支持，包括李嘉欣、梁詠琪、余德丞、詹天文（Windy）及MIRROR 5子盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）及邱傲然（Tiger）等等。現場氣氛高漲，不過有觀眾就覺得BLACKPINK四位成員Hea爆，更列出3大問題直言感覺被掠水。

BLACKPINK

網民狂批演唱會Hea

BLACKPINK世界巡迴演唱會美國場期間，曾發生耳機漏電舞台意外，令Jennie突然大叫再抱頭往後退跪低，粉絲們都希望公司能密切關注事件，但意外後未有變得謹慎。BLACKPINK演唱會香港站開騷前不足3小時先齊人，未有預留時間提早來港踩台，呢點已經被指Hea，但估唔列演唱會表現更被稱為極Hea女團。網民怒轟3宗罪直言睇完演唱會好失望，首先批評BLACKPINK騷衫極平凡，雖然有著上全新粉色團服，成員Lisa和Jennie更露出小蠻腰，但部份造型為T恤短褲，十足十街坊look；第二就係4位成員跳唱極唔齊，好多時候都只係un吓un吓，睇到好悶咁話；最後就係BLACKPINK存在音準問題，但有網民就話呢樣不嬲都係佢哋風格嚟。

BLACKPINK演唱會｜香港站獲MIRROR 5子等群星撐場 網民怒轟3點斥Hea爆 BLACKPINK演唱會｜香港站獲MIRROR 5子等群星撐場 網民怒轟3點斥Hea爆 BLACKPINK演唱會｜香港站獲MIRROR 5子等群星撐場 網民怒轟3點斥Hea爆 BLACKPINK演唱會｜香港站獲MIRROR 5子等群星撐場 網民怒轟3點斥Hea爆 BLACKPINK演唱會｜香港站獲MIRROR 5子等群星撐場 網民怒轟3點斥Hea爆

余德丞分享搶飛攻略

BLACKPINK演唱會一飛難求，門票被炒成過萬一張，而身穿演唱會衛衣和手持應援手燈到場嘅余德丞就分享搶飛攻略，指自己用4部電腦成功買飛，佢分享指電話一定唔夠快，因此要準備幾部電腦，同埋要用Lan線，唔可以用Wi-Fi；又指要睇清楚個floor plan，其實坐側邊係較容易。而After Class成員詹天文（Windy）就表示姚焯菲（Chantel）原先有得睇尾場（15日），但突然要出席《慈善星輝仁濟夜》所以無得睇，令佢好唔開心，而自己就會影好多片俾佢。

BLACKPINK

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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