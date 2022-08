獲VMA提名

BLACKPINK所屬的事務所YG娛樂公布:「BLACKPINK準備登上一個特別舞台,將為頒獎禮增添光芒,我們會盡最大努力為全球粉絲演出。」BLACKPINK曾以歌曲《How You Like That》獲VMA的「Song of the Summer」獎項,女團在今年獲提名「Best Metaverse Performance」獎項,成員Lisa憑個人歌曲《LALISA》獲提名「Best K-Pop」獎項。