身穿漁網上衣迷你皮裙的Lisa,不但分享手拿LV牛仔布手提包的靚相,又分享與Taylor Swift攬頭攬頸合照,看來感情非一般,她又寫上:「Had such a blast at The Eras Tour!Amazing performance。」(在 The Eras 巡演中玩得很開心!令人驚嘆的表演),而她們笑容燦爛無比,彷彿整個後台都因為她們的存在,而充滿了歡樂和能量。