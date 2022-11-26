Bob慘被誤會是桃色新聞主角 考慮讓劉佩玥列入受保護女人

劉佩玥成為Bob第五位要保護女人

兩人憑劇集《美麗戰場》在今年的「萬千星輝頒獎典禮」得到數個提名，被問到是否有信心獲獎，Moon表示很開心角色能給觀眾留下深刻印象，二人對得獎亦有信心。 Bob亦說在幾個討論區的投票內， 兩人排名都名列前茅，很感謝網民的支持。而由於劇中角色經常保護劉佩玥，對白亦有說： 「我唔會俾人蝦你」。被問到Moon 是否成為Bob第五個要保護的女人，Bob說：「除了保護太太和三個女兒，Moon 也可接近成為他會保護的第五個女人。」但他笑言要Moon先向他太太和女兒們交代。

澄清非桃色新聞主角

Bob亦說很神奇地，他女兒們都很喜歡Moon, 連cool爆的三女兒都被Moon融化。Moon認為是因為她自己都很像小朋友，令Bob女兒也感到頻道很接近，所以把她當成朋友。另外對於被誤認為近日坊間流傳桃色片段內人物一事，Bob 也說他有些朋友也誤會了，並且發短訊問候他。 Bob再次澄清不是他，亦很感謝大家和朋友們的關心。