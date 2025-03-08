Bob林盛斌踩入紅館淚曬舞台 張敬軒任嘉賓送梳贈慶

Bob林盛斌於2021年在九龍灣展貿舉行了《The Bobfather》，4年間「BobFather」由香港出發，走遍美加歐亞15個城市，昨晚在紅館舉行第17場最終章一場，全場7,000座位爆滿，吸引過百圈中人出席撐場，連演出嘉賓張敬軒都形容媲美音樂頒獎禮及台慶陣容。 群星撐場媲美頒獎禮 Bob用了22年由新城電台走到上紅館舞台，成為第五位紅館舉辦talk show的藝人，Bob由台底升到台面，聽到全場觀眾掌聲時，便忍不住流下男兒淚！昨晚來到整個「BobFather」最後一站，Bob除了邀請了父母、太太及四位小朋友，一家人首次齊人看他talk show外，更廣邀了圈中好友見證踏上紅館舞台的喜悅，包括前輩級汪明荃、薛家燕、陳淑芬、Maria Cordero、黑妹等，還有一班歌影視紅人如姜皓文夫婦、張繼聰夫婦、伍詠薇及丈夫、樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）及太太、陳展鵬夫婦、洪永城夫婦、周柏豪、李佳芯、胡定欣、胡杏兒、高海寧、陳曉華、周家洛、陳瀅、JW王灝兒、馮盈盈、劉佩玥、張振朗、蔡潔、小肥、陳慧敏、劉浩龍、王晶、葉念琛等，星光熠熠！

在網民攻擊下自強 兩個多小時talk show，由網民幫阿Bob起了一個「龜頭Bob」稱號開，至演變成最近化身「龜公」，以撮合圈中不少好姻緣，到他如何在網民攻擊下自強，成功踩上紅館舞台！又會圍繞家人生活趣事，好像Bob的16歲大女兒霏霏，因最近成為傳媒及網民焦點，Bob於是將兩父女的一段手機文字對話公開分享，當中看到Bob開解女兒，叫她不要介懷網絡留言，但沒想到霏霏沒有受網民攻擊影響，反而同情他們，Bob說：「我好感動，冇諗過個女嘅消化能力我仲勁過我，好叻！一個16歲嘅靚妹頂得住，成人世界網絡嘅攻擊。」繼而爆出霏霏男朋友一家都有入場支持。

最終章嘉賓重量升級 至於BobFather每站都會有嘉賓。來到最終章，嘉賓一樣重量升級！Bob找來了在他低潮、失意會聽的歌《My Way》原唱者張敬軒任嘉賓，一出場全場歡呼！唱畢《My Way》，Bob再次出場，張敬軒再即半脆恭迎，感謝Bob在他初來港時的關心，感到很溫暖，張敬軒說：「淋過雨嘅人，先會想喺人哋淋雨嘅時候幫人擔遮。」他更感概談到方大同的離世，令他整個星期在家有種說不出的失落和悲傷，所以要好珍惜大家還可以經常見的朋友，同時分享看到台下嘉賓陣容，媲美電視台和電台頒獎禮，足證Bob的人緣，最後張敬軒表示後輩要送禮物給前輩Bob，表示因得知Bob其實有頭髮，大概兩日要剃一次頭，所以在衫袋內拿出一把梳及髮膠，Bob笑指從未收過如此「實用」的禮物，二人更即場試梳，笑爆全場。最後大屏幕顯示出「不自力量」四字，Bob表示若反轉四字，就會看到力量是來自否定，故此很感激沿路上曾指他「不自量力」的人，全靠他們否定讓自己可以站上這個舞台上，並說：「雖然呢條路唔易行，途中會有好多打擊，但咁樣先會令自己更勁、更堅強。」