Brave Brothers推新女團Candy Shop 表明主攻MZ世代(有片)

由18歲的Soram、17歲的Yuina、16歲的Sui及Sarang所組成的Candy Shop，今日下午於首爾江南一個表演場地即席跳唱出道《Hashtag#》，席上她們介紹自己時稱，「Candy Shop是一隊猶如彩色糖果一樣，具有多樣顏色魅力的女團。」問到她們出道感受，Soram說：「很高興也很興奮地，向各位展示我一空以來努力準備的事情，高興實現從小就有的夢想，所以請給我們多多支持。」日籍成員Yuina則稱，「年幼的已經我很想成為K-Pop藝人，所以在日本時很努做準備，希望大家支持我們。」