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娛樂
2024-03-27 16:48:22

Brave Brothers推新女團Candy Shop 表明主攻MZ世代(有片)

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Brave Brothers指，希望Candy Shop能代表MZ世代，並以歌曲訴出她們的心聲。

男團BIGBANG、女團SISTAR、T-ara、4minute的音樂製作人勇敢兄弟(Brave Brothers)，旗下娛樂公司Brave Entertainment，繼Brave Girls後13年，再度推出4人女團Candy Shop，並於今日發行首張迷你專輯《Hashtag#》，當中收錄的歌曲包括《Good Girl》、《Hashtag#》、《No Fake》、《Candy#》等4首歌曲，而參與製作的音樂人包括Brave Brothers、Mabus、JS 和 Red Cookie等著名監製。

 

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由18歲的Soram、17歲的Yuina、16歲的Sui及Sarang所組成的Candy Shop，今日下午於首爾江南一個表演場地即席跳唱出道《Hashtag#》，席上她們介紹自己時稱，「Candy Shop是一隊猶如彩色糖果一樣，具有多樣顏色魅力的女團。」問到她們出道感受，Soram說：「很高興也很興奮地，向各位展示我一空以來努力準備的事情，高興實現從小就有的夢想，所以請給我們多多支持。」日籍成員Yuina則稱，「年幼的已經我很想成為K-Pop藝人，所以在日本時很努做準備，希望大家支持我們。」

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之後她們又解釋了隊名Candy Shop的由來，指Candy一詞解「CAtch N Draw Youth」，結合「Shop」，意為「讓我們抓住並畫出青春」，「Shop」指的是連接fans和聽眾的空間。她們的主打歌《Good Girl》，是一首充滿九十年代氣息的Baltimore Club music歌曲，透過誠實的歌詞，表達Z世代的活潑魅力。她們又稱，將以針對MZ世代品味的音樂和表演，將自己打造成「MZ世代的流行代名詞」。

 

 

▼《Hashtag#》的舞蹈片段

《Good Girl》的練舞片段

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Candy Shop新碟下午5時，會於各大音樂平台上架。

Brave Brothers Candy Shop
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