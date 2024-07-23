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娛樂
2024-07-23 13:04:22

Bright夥拍Yaya演泰版《當男人戀愛時》 催淚片《分期付款愛上你》定8月香港上映

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Bright夥拍Yaya演的愛情電影《分期付款愛上你》已定8月8日在港上映。

Bright夥拍Yaya演的愛情電影《分期付款愛上你》已定8月8日在港上映。

泰國催淚愛情電影《分期付款愛上你》由「泰國娛樂夢工場」之稱的「GMM Grammy」所打造的，電影翻拍自2014年韓片不標準情人，之後在2021年翻拍成由邱澤夥拍許瑋甯的台灣電影《當男人戀愛時》大受歡迎，如今以泰國電影《分期付款愛上你》登上大銀幕，由紅遍亞洲的泰國BL劇《只因我們天生一對》男主角Bright (瓦奇拉維特奇瓦雷)及泰國億萬票房女神Yaya (烏拉薩雅斯帕邦德)聯手主演，《分期付款愛上你》已定88日在港上映。

泰國電影《分期付款愛上你》由Bright夥Yaya合演。 由邱澤夥拍許瑋甯的2021年台灣電影《當男人戀愛時》大受歡迎。 由邱澤夥拍許瑋甯的2021年台灣電影《當男人戀愛時》大受歡迎。 由邱澤夥拍許瑋甯的2021年台灣電影《當男人戀愛時》大受歡迎。

《分期付款愛上你》故事交代在芭堤雅這個充滿活力的不夜城，沒有理想的阿寶(Bright飾演)日復日帶著手下四處追債。雖然阿寶表面強硬，但追債手法卻極度古怪，對債仔不會暴力對待之餘，更反而拿東西打自己打到頭破血流，讓一眾債仔覺得內疚而趕快還債。某天，阿寶邂逅了替父還債的泰妍(Yaya飾演)。泰妍打從一開始就瞧不起阿寶，但阿寶卻對她一見傾心。於對泰妍的愛與同情，阿寶提出一份拍拖合約，並透過跟他約會來支付利息。泰妍別無選擇，只好無奈地同意這項安排。在兩人波折不斷的約會過程當中，他們也逐漸發現到彼此的真心。不過當追債人愛上債仔時，會發生什麼事情？而這段負債累累的愛情之路，最終將引領兩人走向何方呢？

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泰國電影《分期付款愛上你》由Bright夥Yaya合演。 Bright憑泰國BL劇《只因我們天生一對》紅遍亞洲。 《分期付款愛上你》由泰國億萬票房女神Yaya擔任女主角。 泰國電影《分期付款愛上你》由Bright夥Yaya合演。 《分期付款愛上你》