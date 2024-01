Britney Spears自言永不回歸樂壇 狠刪逾4千萬粉絲IG帳戶

現年42歲的Britney Spears,近日被指Charli XCX為其回歸專輯創作新歌,不過當事人Britney已作出否認,更宣布「永遠不會回歸音樂界」,更毫無預警關閉了超過4000萬追蹤者的IG帳戶,令廣大歌迷錯愕不已!

Britney Spears於1998年推出首支單曲《...Baby One More Time》一炮而紅,之後推出多支大熱作品包括《Oops!... I Did It Again》、《Toxic》、《Gimme More》等,曾經風靡全球樂壇,可是走紅卻令影響其心理健康,之後其父James Spears向法院申請監護,不過2018年她向法院控告父親不當監管、長期對她精神虐待,消息震驚外界,Britney的事業亦因此而完全停擺,直到2021年脫離父親監管後才推出新作。