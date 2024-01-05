Britney Spears自言永不回歸樂壇 狠刪逾4千萬粉絲IG帳戶

現年42歲的Britney Spears，近日被指Charli XCX為其回歸專輯創作新歌，不過當事人Britney已作出否認，更宣布「永遠不會回歸音樂界」，更毫無預警關閉了超過4000萬追蹤者的IG帳戶，令廣大歌迷錯愕不已！

Britney Spears於1998年推出首支單曲《...Baby One More Time》一炮而紅，之後推出多支大熱作品包括《Oops!... I Did It Again》、《Toxic》、《Gimme More》等，曾經風靡全球樂壇，可是走紅卻令影響其心理健康，之後其父James Spears向法院申請監護，不過2018年她向法院控告父親不當監管、長期對她精神虐待，消息震驚外界，Britney的事業亦因此而完全停擺，直到2021年脫離父親監管後才推出新作。