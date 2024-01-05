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娛樂
2024-01-05 17:01:33

Britney Spears自言永不回歸樂壇 狠刪逾4千萬粉絲IG帳戶

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Britney Spears自言永不回歸樂壇 狠刪逾4千萬粉絲IG帳戶

Britney Spears紅極一時，近日傳來引退說法。

現年42歲的Britney Spears，近日被指Charli XCX為其回歸專輯創作新歌，不過當事人Britney已作出否認，更「永遠不會回音樂，更毫無預警關閉了超過4000萬追蹤者的IG帳，令廣大歌迷錯愕不已

Britney Spears1998年推出首支單曲《...Baby One More Time》一炮而紅，之後推出多支大熱作品包括Oops!... I Did It Again》、Toxic》、Gimme More》等，曾經風靡全球樂壇，可是走紅卻令影響其心理健康，之後其父James Spears向法院申請監護，不過2018年她向法院控告父親不當監管、長期對她精神虐待，消息震驚外界Britney事業亦因此而完全停擺，直到2021年脫離父親監管後才推出新作。

Britney Spears於90年代尾憑單曲《...Baby One More Time》一炮而紅。 Britney Spears曾經風靡全球樂壇，大熱作還有《Toxic》。

過，Britney突然在IG宣「I will never return to the music industry」，其告別樂壇宣言受到關注；據，Britney對於持續被傳製作新專輯感到不滿，自過去年匿名寫了20多，對這種生活相當樂在其中，因此下定決心要離開，她之後更關閉多逾4000follow的官方IG。其實這並非Britney首次自刪IG，她於2022年就曾關閉經營多年的帳號，由於當時父親仍有官司在疑是因訴訟策略才把社交網帳號刪除。
 

現年42歲的Britney Spears毫無預警關閉了超過4000萬追蹤者的IG帳戶。 Britney Spears近年十分神化，狀態明顯大不如前。
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