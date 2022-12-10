BSB成員Nick Carter遭女歌迷索償 開記招指控強姦後感染性病

美國男子組合Backstreet Boys（BSB）的42歲成員Nick Carter，上個月才受到親弟Aaron Carter離世打擊，近日更被患有自閉症與大腦麻痺的女歌迷Shannon Shay Ruth開記者會控訴，並入稟指控曾遭Nick Carter強暴，並索償3000萬美元，原因是事件對她造成了永久性的精神傷害，還因此染上性病。

據Shannon指，事發於2001年，當年她才17歲，她於華盛頓塔科馬市觀賞BSB演唱會，完騷後她排隊索簽名，之後獲Nick Carter帶到巡迴巴士，並給她一杯是「VIP果汁」的古怪紅色液體，她勉為其難喝下後估計是混了酒精的紅莓汁，Shannon在不清醒情況下被Nick帶到巴士廁所，她被迫替對方口交，之後再於巴士內一張睡床上將她性侵，令Shannon失去處女之身，還感染性病HPV，當她表示要將事件告訴其他人時，立即被Nick恐嚇，更指不會有人相信。事隔21年，Shannon在律師陪同下召開記者會，決定向Nick提告，她憶起這段經歷時數度崩潰痛哭：「我曾不停地懇求他停止，我非常難過，整個過程中我一直在哭。」至於Nick Carter方面則指Shannon對他作出虛假指控，並透過律師否認，而他目前只會專注處理親弟Aaron Carter的喪事。