J-Hope 單人代領各大獎

今年6月14日宣布休團的防彈少年團(BTS),於頒獎禮上贏得Singer of the Year(年度歌手)、Album of the Year(年度專輯)和Worldwide Icon of the Year(全球年度偶像)等多項大獎,此外,還包攬全球fans票選偶像前10名,因此獲得MAMA白金獎等共4項大獎。

由於BTS的成員各自獨立發展及準備服兵役,成員J-Hope代領團體領獎,他個人亦贏得最受歡迎男歌手獎。J-Hope在台上對fans說:「對於BTS來說,2022年是我們7個人經歷成長煩惱的一年。我們試圖在各種情況下,尋找最好的方法,令BTS繼續向前發展。」J-Hope又請求fans,繼續支持他們