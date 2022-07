韓國天團BTS所屬事務所HYBE宣布,將與Disney+頻道合作推出5部BTS影集,包括原創紀錄片《Beyond the Star》、《Permission to Dance on Stage洛杉磯演唱會》等。節目內收錄大量BTS的音樂影片,還有7位成員的訪問。