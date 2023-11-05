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娛樂
2023-11-05 18:14:18

BTS Jung Kook專輯《GOLDEN》 日本Oricon登頂 Spotify創K-Pop新紀錄

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Jung Kook《GOLDEN》非常高質，包含各類時下流行曲風。

韓國男團防彈少年團(BTS)休團入伍，隊中最年輕成員柾國(Jung Kook)趁著這個空檔，上周五推出個人專輯《GOLDEN》，即創下多項佳續，在全球最大音樂平台Spotify，就創寫下韓國個人歌手首日播放量最高紀錄。

 

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有份參與專輯創作的Jung Kook，新碟成績理想。

多首歌曲入榜

GOLDEN》的收錄曲《Seven》和主打歌《Standing Next to You》，在Spotify上分別位居第一和第二名。《Standing Next to You》的播放量，更達到647萬次。此外，《GOLDEN》中的其他曲目，亦取得了不錯的成績，當中的《3D》排名第7、《Hate You》排名第16、《Yes or No》排名第18、《Please Don't Change》排名第23、《Closer to You》排名第24、《Somebody》排名第27及《Shot Glass of Tears》排名第28

 

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單日點擊率接近4,000萬，此成績媲美歐美歌手。

 

GOLDEN》首日播放量共計3,965萬次，這一成績創下K-Pop藝人個人專輯首日最高紀錄。此外，《GOLDEN》還在日本Oricon公信榜日榜以20.5萬張的銷量稱冠。根據韓國唱片銷量排行榜Hanteo Chart的統計數據，《GOLDEN》在發行僅5小時，就突破了200萬張的銷量，創下K-Pop個人歌手首周銷量的紀錄。這些成績表明柾國的個人專輯，在全球和日本市場均獲得了極大成功，音樂受到了廣大fans的喜愛和支持。

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創下K-Pop個人歌手首周銷量的紀錄的Jung Kook，新碟大賣200萬張。

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