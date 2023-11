BTS Jung Kook專輯《GOLDEN》 日本Oricon登頂 Spotify創K-Pop新紀錄

多首歌曲入榜

《GOLDEN》的收錄曲《Seven》和主打歌《Standing Next to You》,在Spotify上分別位居第一和第二名。《Standing Next to You》的播放量,更達到647萬次。此外,《GOLDEN》中的其他曲目,亦取得了不錯的成績,當中的《3D》排名第7、《Hate You》排名第16、《Yes or No》排名第18、《Please Don't Change》排名第23、《Closer to You》排名第24、《Somebody》排名第27及《Shot Glass of Tears》排名第28。