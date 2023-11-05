BTS Jung Kook專輯《GOLDEN》 日本Oricon登頂 Spotify創K-Pop新紀錄

Jung Kook《GOLDEN》非常高質，包含各類時下流行曲風。

韓國男團防彈少年團(BTS)休團入伍，隊中最年輕成員柾國(Jung Kook)趁著這個空檔，上周五推出個人專輯《GOLDEN》，即創下多項佳續，在全球最大音樂平台Spotify，就創寫下韓國個人歌手首日播放量最高紀錄。

有份參與專輯創作的Jung Kook，新碟成績理想。

多首歌曲入榜 《GOLDEN》的收錄曲《Seven》和主打歌《Standing Next to You》，在Spotify上分別位居第一和第二名。《Standing Next to You》的播放量，更達到647萬次。此外，《GOLDEN》中的其他曲目，亦取得了不錯的成績，當中的《3D》排名第7、《Hate You》排名第16、《Yes or No》排名第18、《Please Don't Change》排名第23、《Closer to You》排名第24、《Somebody》排名第27及《Shot Glass of Tears》排名第28。