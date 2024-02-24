C君孖黃翠如周奕瑋拍旅遊節目　未出發已傾到食喉糖

(左起)周奕瑋、黃翠如及C君一齊出發。

黃翠如近來回歸「老本行」，頻頻主持旅遊節目，先後拍了《遊走世界天與地》、《膽粗粗‧HERE WE GO》和《煮東煮西》等。近日，她再次拍住老友C君(鄭詩君)及周奕瑋出發台灣拍旅遊節目。

三人分別在社交網貼出在機場的合照，相中見他們笑容燦爛，未出發先興奮，C君搞笑寫道：「同阿 Jar同翠如拍旅遊節目未出發就好嘈，@jarvischow 已經傾到要食喉糖，@wongtsuiyu 話如果呢個post我出先佢會好嬲，為咗咁，要即刻po。」

黃翠如亦有貼文表示：「好新鮮的組合，旅遊節目 MODE 來了。」 而周奕瑋則寫道：「出發喇！ 一個期待已久嘅旅程～好開心可以同 @ckwan_ fama @wongtsuiyu 一齊拍旅遊節目台北，我地嚟喇！」網民都非常期待這個組合拍擦出的火花。