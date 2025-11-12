熱門搜尋:
娛樂
2025-11-12 12:00:01

Chantel姚焯菲緋聞再次升溫 孖李克勤囝囝李立仁拍片拖手仔

姚焯菲與李立仁拍片拖手仔，令緋聞再次升溫。

正於美國紐約大學升學的「聲夢少花」姚焯菲（Chantel），與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交網交流互動，繼而傳出緋聞，Chantel曾在直播中開腔回應二人只是好朋友，叫大家不要誤會。不過，ChantelRyan近日又一齊拍片，更拖住手仔，令緋聞再次升溫。

「聲夢少花」姚焯菲暫停歌唱事業赴美升學。 19歲姚焯菲一舉一動引起網民關注。 李克勤兒子李立仁與Chantel為同校同學。

疑食叉燒飯撐枱腳

ChantelIG上載一段拖手影片，片中見她與Ryan拖手溫馨互動，一開始Chantel拖實對方並問他：「hey do you wanna do reels with me?（你想和我一起拍片嗎？）」Ryan爽快答應：「yea sure. i'm film major（當然好，我是電影系的。）」Chantel於是繼續問：「ok! do you wanna be in my reel?（好！那你想出現在我的影片中嗎？）」點知Ryan聽罷即說：「wait..um i gotta run（等等我先走了。）」然後便離開鏡頭，影片引起網民討論，獲fans期待兩人之後再以孖公仔合作拍片。其實，Chantel早前於社交平台上載叉燒飯照片，Ryan亦不約而同上載了叉燒飯照片，由背景到擺位都一模一樣，估計兩人一齊撐枱腳。

Chantel在IG上載一段拖手影片，與Ryan溫馨互動。 Chantel在IG上載一段拖手影片，與Ryan溫馨互動。 Chantel在IG上載一段拖手影片，與Ryan溫馨互動。 Chantel在IG上載一段拖手影片，與Ryan溫馨互動。 李立仁（Ryan）

