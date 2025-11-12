Chantel姚焯菲緋聞再次升溫 孖李克勤囝囝李立仁拍片拖手仔

疑食叉燒飯撐枱腳

Chantel在IG上載一段拖手影片，片中見她與Ryan拖手溫馨互動，一開始Chantel拖實對方並問他：「hey do you wanna do reels with me?（你想和我一起拍片嗎？）」Ryan爽快答應：「yea sure. i'm film major（當然好，我是電影系的。）」Chantel於是繼續問：「ok! do you wanna be in my reel?（好！那你想出現在我的影片中嗎？）」點知Ryan聽罷即說：「wait..um i gotta run（等等…我先走了。）」然後便離開鏡頭，影片引起網民討論，獲fans期待兩人之後再以孖公仔合作拍片。其實，Chantel早前於社交平台上載叉燒飯照片，Ryan亦不約而同上載了叉燒飯照片，由背景到擺位都一模一樣，估計兩人一齊撐枱腳。