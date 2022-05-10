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娛樂
2022-05-10 15:40:53

Chantel姚焯菲輕露小蠻腰 鼓勵年輕人學習理財

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中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理(客層管理)温晞文(Tania，右二)，以及個人金融及財富管理部助理總經理(市場營銷)趙樂怡(Amy，左二)，與3位年輕偶像一起拍攝廣告。

年輕女歌手姚焯菲(Chantel)，早前為中國銀行(香港)(「中銀香港」)的BoC Pay流動支付應用程式，主持節目「菲常好PAY教室」後再度合作，輕露小蠻腰拍攝新一輯廣告，而且與張馳豪(Aska)、劉佩玥(Moon)，以及中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理(客層管理)温晞文(Tania)一起，代言「理財TrendyToo」服務。

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上次扮成熟女教師，今次Chantel輕露小蠻腰推廣輕財。

4人首次合作，3位年輕藝人展現不同生活態度，拍攝過程愉快輕鬆，當中代表「輕．便Banking+」的Aska，以潮男造型示人，魄力盡展滿腦大計的年輕人，展現一種有自己生活重心而懂得輕鬆理財的智慧。

代表「輕．而易舉Spending+」的Chantel輕露小蠻腰，散發識PAY、識諗、識玩、識食青春本色，未來將積極宣揚各式各樣支付小智慧。而代表「輕．易起步Investing+Moon則一身碎花圖案裙展現小資女零壓力、微投資的輕熟知性美。

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姚焯菲、 張馳豪及劉佩玥為中銀香港「理財TrendyToo」擔任形象大使。

Chantel理財零負壓感

問到人生第一次賺錢如何處理，或現在工作辛苦時會否購物獎勵自己，Aska笑言不會交託媽媽理財，他說：「小時候交給她託管利是錢但已沒有蹤影了。哈哈！現在，其實並沒有賺到錢就要去花費購物，但有時候工作累了也會想買一點東西獎勵自己，現在網上購物太方便，所以要好好學識控制自己。」

在旁的Moon說：「我在大學時期已不停兼職，第一、兩次出糧時很有衝動花光它，但最後都交託給媽媽，讓她幫忙管理。我的收入有部份用作家，有部份儲蓄，要平均地分佈處理所以我屬於陣型，當然亦會購物獎勵自己，但有限節制地，亦要為自己儲錢計劃將來，亦會平衡眼前，若將來遇到小意外要用錢時亦有保障。」

Chantel表示：「記得第一份工的收入，我買了禮送給父和妹妹同時，我認理財種生活態度，希望可以零負壓感輕鬆追求！

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眾人拍攝完畢，開心拍大合照留念。

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