Chantel姚焯菲輕露小蠻腰 鼓勵年輕人學習理財

年輕女歌手姚焯菲(Chantel)，早前為中國銀行(香港)(「中銀香港」)的BoC Pay流動支付應用程式，主持節目「菲常好PAY教室」後再度合作，輕露小蠻腰拍攝新一輯廣告，而且與張馳豪(Aska)、劉佩玥(Moon)，以及中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理(客層管理)温晞文(Tania)一起，代言「理財TrendyToo」服務。

4人首次合作，3位年輕藝人展現不同生活態度，拍攝過程愉快輕鬆，當中代表「輕．便Banking+」的Aska，以潮男造型示人，魄力盡展滿腦大計的年輕人，展現一種有自己生活重心而懂得輕鬆理財的智慧。

Chantel 理財零負壓感

問到人生第一次賺錢如何處理，或現在工作辛苦時會否購物獎勵自己，Aska笑言不會交託媽媽理財，他說：「小時候交給她託管利是錢，但已沒有蹤影了。哈哈！現在，其實並沒有賺到錢就要去花費購物，但有時候工作累了也會想買一點東西獎勵自己，現在網上購物太方便，所以要好好學識控制自己。」

在旁的Moon說：「我在大學時期已經不停做兼職，第一、兩次出糧時很有衝動花光它，但最後都交託給媽媽，讓她幫忙管理。我的收入有部份用作家用，有部份儲蓄，要平均地分佈處理。所以我屬於穩陣型，當然亦會購物獎勵自己，但有限節制地，亦要為自己儲錢計劃將來，亦會平衡眼前，若將來遇到小意外要用錢時亦有保障。」

Chantel表示：「記得第一份工作的收入，我買了禮物送給父母和妹妹。同時，我認為理財是一種生活態度，希望可以零負壓感，輕鬆追求！」