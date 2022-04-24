Chill Club年度推介｜樂隊組合分開頒 Dear Jane上台拎獎爆蝦碌

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》今年將樂隊及團隊分開頒發，大會頒發完「年度唱作歌手」獎項之後，由一眾樂隊上台表演，ToNick、RubberBand演唱掀高潮，全場揮動發光波波，表演完畢便頒發「Chill Club年度樂隊」。
這個獎項由10隊樂隊角逐，金獎由大熱的Dear Jane奪得，RubberBand獲頒銀獎，銅獎得主則是ToNick。三隊樂隊上台都多謝ViuTV非常照顧樂隊的感受，每次上《Chill Club》玩音樂都非常開心。
銅獎得主ToNick表示︰「好特別！好多謝ViuTV將樂隊同組合分開，好多謝。多謝每一位投票俾ToNick，喺香港做音樂、樂隊唔容易，喺香港生活都唔容易，大家加油！」
RubberBand比ToNick多數百票奪得銀獎，他們上台表示很認同ToNick的說話，亦感謝ViuTV很用心做音樂，希望大家繼續相信音樂的力量，一齊共渡這個時間。
Dear Jane上台拎獎時，發生不少蝦碌事件，正當主音Tim想拿獎時，獎座不翼而飛，及後發現原來是隊友Nic拿走。及後Tim致謝詞時更出現混亂︰「有你哋無我哋！」之後他又說︰「係有你哋有我哋！」最後他也忍不住笑說︰「我使唔使講過呀？」Howie笑言，他們一直都是拿銅獎居多，band房內也全是銅獎獎座，很開心可以獲得一個金獎。然後四子不停向鏡頭揮手，Tim又不忘大叫女兒的名字，場面惹笑。