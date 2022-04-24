Chill Club年度推介｜樂隊組合分開頒 Dear Jane上台拎獎爆蝦碌

Dear Jane上台拎獎時，發生不少蝦碌事件，正當主音Tim想拿獎時，獎座不翼而飛，及後發現原來是隊友Nic拿走。及後Tim致謝詞時更出現混亂︰「有你哋無我哋！」之後他又說︰「係有你哋有我哋！」最後他也忍不住笑說︰「我使唔使講過呀？」Howie笑言，他們一直都是拿銅獎居多，band房內也全是銅獎獎座，很開心可以獲得一個金獎。然後四子不停向鏡頭揮手，Tim又不忘大叫女兒的名字，場面惹笑。