ChillClub年度推介｜Jer否認做業主 未能與Edan拍劇感失望

ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎典禮將於今晚在九展Star Hall舉行，過百位歌手組合包括MIRROR、張敬軒、鄭欣宜等競逐「十大歌曲」和男女歌手等共十獎項，正面與無綫首播的歌唱節目《聲生不息》對撼。回看去年首屆Chill Club頒獎禮，並非每位得獎歌手上台領獎演唱，而是不同單位歌手crossover表演，昨日(23日)部分歌手率先為頒獎禮採排，MIRROR成員Jer(柳應廷)，近日被發現低調參觀新樓盤，他笑言望能實現買樓夢，但暫時財力仍有問題。

預告將與前輩合唱

Jer、林家謙、Serrini、岑寧兒及組合per se昨日為頒獎禮演出項目進行採排，Jer預告會將與前輩合唱，直言緊張過獲獎。對於參觀元朗新樓盤的報道，他澄清純粹看看示範單位，「我都是一個小小香港人，夢想買樓，但未做業主。」他表示希望讓父母住得舒適，物色私隱度較高的獨立屋與家人同住，但笑言財力仍有問題，未知能否在今年內圓夢。Jer近日忙於拍ViuTV新劇《百萬同居計劃》(暫名)，他坦笑對於好兄弟Edan(呂爵安)未能參演，有點失望，惟有等下次機會，他劇透表示，新劇雖沿用《大叔的愛》演員班底，但題材故事與《大叔》完全不同，「我的角色造型好突出，性格怪怪哋，暫時不見有男男的咀戲。」

以紅館個唱為目標

對於有傳MIRROR將於7月在紅館舉行13場演場會，Jer就拒絕劇透，一切有待公司公布。問他可想過自己有天能踩上紅館舞台開個人騷？吃了誠實豆沙包的Jer坦言這是個人目標，也曾幻想自己在紅館開個唱，問到想做業主或是開紅館個唱？Jer秒回：「Why not both？但要儲多些歌先。」