ChillClub年度推介｜MC$oHo & KidNey入圍新人獎多謝MIRROR Edan：You’re Welcome

受疫情影響，由ViuTV主辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》未能舉行實體記者會公布各獎項的入圍名單，由本周一起一連5色以FB LIVE的形式公布，昨晚(21日)率先公布年度新人的入圍名單以及各獎項的投票方法，並請來入圍的新人透過Zoom形式拉票。

Edan、MC張天賦預告 出新歌

今年年度新人的入圍名單中，Edan(呂爵安)再與MC張天賦爭新人獎，MIRROR隊長Lokman(楊樂文)、ERROR隊長肥仔(梁業)和193(郭嘉駿)都入圍，曾在叱咤頒獎禮獲新人獎的Mike(曾比特)、張蔓姿、組合MC $oHo & KidNey、石山街、P1X3L等亦入圍，其中MC $oHo & KidNey繼續發揮鬼馬本色，「今晚so many people，希望投票畀many people，入圍就多謝MIRROR啦，many people！」笑到半反白眼的Edan回應：「You’re Welcome」他多謝魯生、花姐、Viu及爵屎之餘，亦趁機預告4月1日出新歌，MC張天賦於3月尾亦會推出新歌。

而肥仔則要在記者會和《今日疫情》兩邊走，忙亂間穿崩「露肉」，身為隊長的他不忘為不在場的193拉票。「請大家投票畀我同我朋友3爺，估唔到肥仔可以單飛，仲攞埋冠軍歌(903專業推介和Chill Club推介榜)。如果3爺喺度，我估佢會講，希望頒獎禮畀個獎我。我覺得以3爺呢個『身位』，係值得攞獎嘅。嗱，3爺，我代你講咗啦，攞唔到唔好怪我。」