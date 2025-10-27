Chris Martin@COLDPLAY與權力遊戲女星Sophie Turner 年齡相差19歲傳出父女戀

Sophie與貴族男友 分手僅一周即與 Chris 撻著

據《每日郵報》報道，Sophie在9月下旬與30歲男友Peregrine Pearson分手僅一周後，便與Chris撻著。據悉Sophie和Peregrine的分手觸發點，發生在一場貴族人士婚禮上，當時兩人在舞池裡突然爭吵，最終以分手告終。

一周後，Sophie和Chris就被拍到約會的畫面，外界對他們的戀愛關係倍感好奇。Sophie與Peregrine的戀情最早於2023年10月曝光，但只是距離她與36歲前夫Joe Jonas提出離婚僅一個月。而Chris則在今年6月與交往約8年的荷李活女星狄高達莊遜(Dakota Johnson)分手，之前他曾與女星桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)結婚，兩人育有21歲女兒Apple和兒子19歲Moses。Sophie Turner與Joe Jonas育有兩個女兒。