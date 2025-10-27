熱門搜尋:
Chris Martin@COLDPLAY與權力遊戲女星Sophie Turner 年齡相差19歲傳出父女戀

英國樂隊COLDPLAY 48歲主音歌手Chris Martin，近日傳出與美劇《權力遊戲》29歲女星Sophie Turner被爆出相戀消息，兩人間的情侶關係，引起樂迷及劇迷廣泛關注。

 

Sophie與貴族男友分手僅一周即與Chris撻著

據《每日郵報》報道，Sophie9月下旬與30歲男友Peregrine Pearson分手僅一周後，便與Chris撻著。據悉SophiePeregrine的分手觸發點，發生在一場貴族人士婚禮上，當時兩人在舞池裡突然爭吵，最終以分手告終。

一周後，SophieChris就被拍到約會的畫面，外界對他們的戀愛關係倍感好奇。SophiePeregrine的戀情最早於202310月曝光，但只是距離她與36歲前夫Joe Jonas提出離婚僅一個月。而Chris則在今年6月與交往約8年的荷李活女星狄高達莊遜(Dakota Johnson)分手，之前他曾與女星桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)結婚，兩人育有21歲女兒Apple和兒子19MosesSophie TurnerJoe Jonas育有兩個女兒。

據報導，Sophie一直是Chris Martin的忠實樂迷。2020年，Joe Jonas還曾拍攝一段Chris MartinSophie發送生日祝福的視頻，作為禮物送給她，足見她對這位音樂人的喜愛。

