Chris Martin@COLDPLAY與權力遊戲女星Sophie Turner 年齡相差19歲傳出父女戀

英國樂隊COLDPLAY 48歲主音歌手Chris Martin，近日傳出與美劇《權力遊戲》29歲女星Sophie Turner被爆出相戀消息，兩人間的情侶關係，引起樂迷及劇迷廣泛關注。
Sophie與貴族男友分手僅一周即與Chris撻著
據《每日郵報》報道，Sophie在9月下旬與30歲男友Peregrine Pearson分手僅一周後，便與Chris撻著。據悉Sophie和Peregrine的分手觸發點，發生在一場貴族人士婚禮上，當時兩人在舞池裡突然爭吵，最終以分手告終。
一周後，Sophie和Chris就被拍到約會的畫面，外界對他們的戀愛關係倍感好奇。Sophie與Peregrine的戀情最早於2023年10月曝光，但只是距離她與36歲前夫Joe Jonas提出離婚僅一個月。而Chris則在今年6月與交往約8年的荷李活女星狄高達莊遜(Dakota Johnson)分手，之前他曾與女星桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)結婚，兩人育有21歲女兒Apple和兒子19歲Moses。Sophie Turner與Joe Jonas育有兩個女兒。
據報導，Sophie一直是Chris Martin的忠實樂迷。2020年，Joe Jonas還曾拍攝一段Chris Martin向Sophie發送生日祝福的視頻，作為禮物送給她，足見她對這位音樂人的喜愛。