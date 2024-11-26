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娛樂
2024-11-26 13:06:16

CL魏河俊Koki來港參與時尚盛會 《艾蜜莉在巴黎》型男Lucien Laviscount後日現身西九文化區

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盧西恩拉維斯科特憑大熱劇《艾蜜莉在巴黎》成功走紅。

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VOGUE Loves Hong Kong Celebration將於後日（11 28）日假西九文化區藝術公園海濱東草坪舉行，並以重塑本地時裝界現況及展現香港豐富多彩的文化風貌為目標。這場時尚盛會匯聚本地和國際明星名人及一眾時尚界代表，由VOGUE Hong Kong以充滿香港特色的Block Party時尚派對形式策劃。

VOGUE Loves Hong Kong Celebration紅地毯活動上將雲集知名國際明星和時尚偶像，國際重量級嘉賓陣容包括2NE1成員CL、《魷魚遊戲》人氣男星魏化儁（魏河俊）、少女時代前成員Jessica（鄭秀妍）、在《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）中飾演Alfie而備受喜愛的盧西恩拉維斯科特（Lucien Laviscount）、英國著名模特兒Jourdan Dunn、日本星二代木村光希（Koki）、泰國紅星Davika HoorneMew Suppasit，以及最年輕的奧運會自由式滑雪冠軍谷愛凌（Eileen Gu），還有來自世界各地的知名時尚達人亦會專程來港參加活動。

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盧西恩拉維斯科特（Lucien Laviscount）

盧西恩拉維斯科特（Lucien Laviscount）

VOGUE Loves Hong Kong Celebration

日期 ∶ 20241128 (星期四)

時間晚上 6 30 分至 9 30

Venue ∶ 西九文化區藝術公園海濱東草坪

備註只限受邀嘉

2NE1成員CL 《魷魚遊戲》男星魏化儁（魏河俊） 木村光希（Koki）

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