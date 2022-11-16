Coffee林芊妤被指出席富豪飯局 吳若希陳詩欣躺著也中槍

最近KOL界發生罵戰，更火燒連環船，其他KOL亦加入戰團，互爆對方秘密。有一名KOL在網上舉行你問我答環節，有網民問到「coffee從良之後，係咪無嘢聽？」這名KOL回覆︰「咩叫從良後，有野聽啦緊係。」而這名KOL未幾出PO大談有KOL成為人妻之後去偷食，亦暗示有些KOL出席富豪飯局，令不少網民猜測「coffee」婚後曾參與相關活動。

由於該名KOL聲稱有大量黑材料，不少網民留言追問陳靜、吳若希、陳詩欣和蔡嘉欣等是否曾出席飯局，該名KOL曾指吳若希老公並非傳聞般有錢，引發網民的八卦心態。