COLLAR擔任寶礦力代言人,昨日官方預告她們的廣告將會是「破格經典」。今日官方釋出首支廣告片,由隊長Gao一人率先登場,片中見到她穿上白色tube top,深藍色長褲,露出纖腰,在天台邊跳舞邊放藍煙,而背景音樂就聽到她們在唱「Let’s gooooo GET UP! GET UP!GET UP!」非常洗腦。