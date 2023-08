女團COLLAR的最新團綜《全星暑假 - 全日制COLLAR學院》現正熱播,7位成員玩得投入亦見默契,同時,COLLAR亦推出新團歌《idc》,歌名是「I don't care」的縮寫,小編為發掘她們的不同面向,特地預備「What I really care」的抉擇題,包括「大媽look Vs MK look」、「團隊表演 走音 Vs 甩舞步」、「被指態度囂張 Vs 二五」,估不到大家熱烈討論,各有獨特見解,有人決絕有人附和有人動搖,到底她們辯論甚麼?